Un insólito robo en el Museo del Cuarteto de Córdoba provocó sorpresa e indignación entre los seguidores de Carlos "La Mona" Jiménez . Una mujer ingresó al recinto y sustrajo la peluca de un maniquí que rinde homenaje al icónico cantante. El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad, fue difundido en redes sociales por Lorena Jiménez , hija del artista, quien advirtió que tomará legalmente si el objeto no es devuelto.

Un robo insólito y una advertencia pública.

Las imágenes muestran a la mujer observando cuidadosamente a su alrededor antes de acercarse al maniquí, subirse a una tarima y retirar la peluca. El video se viralizó rápidamente , generando reacciones de repudio entre los fanáticos del cuartetero, quienes exigieron la pronta restitución del objeto.

Lorena Jiménez no tardó en expresar su enojo a través de sus redes sociales. En un mensaje contundente, advirtió: “Esta mujer robó. Si la conocen y devuelve todo, no se denuncia” . Además, confirme que ya logró identificar a la responsable, por lo que, si no devuelve la peluca antes del lunes, avanzará con una denuncia penal.

Reacciones en redes y reclamo de los fanáticos

El hecho despertó un aluvión de comentarios en redes sociales . Mientras algunos bromearon sobre lo insólito del robo, otros expresaron su indignación, considerando el hurto como un acto de falta de respeto hacia el legado del cuartetero.

El Museo del Cuarteto aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, aunque se espera que se refuercen las medidas de seguridad para evitar incidentes similares en el futuro.