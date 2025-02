Durante la emisión de este viernes de "Fuera de Agenda" (C5N), Lautaro Maislin y Daniela Gian entrevistaron a Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el bloque de La Libertad Avanza, donde ha sabido eregirse como un referente de ese espacio político.



Entre los diversos temas tratados, Bertie se refirió con contundencia al cierre del Banco Central, como "una de las únicas propuestas del Gobierno que no se negocia". En este sentido, expresó su incondicional apoyo a Javier Milei: "Se va a cerrar, ojalá. Y no sé cómo, si es a través de la dolarización, para terminar en la elección de libre moneda...". Cuando Lautaro Maislin le indicó que el Presidente no ha vuelto a anunciar esta posible medida, Benegas Lynch sostuvo: "Bueno, digamos que tiene agenda bastante entretenida y no se pueden dar todas las batallas".

La pena de muerte: un proyecto en la mira del Gobierno

Respecto de las desafortunadas declaraciones de José Luis Espert, en referencia a que llamó a "colgar en la plaza pública a los delincuentes y llenarlos de agujeros", Bertie deslizó: "Yo creo en la igualdad ante la ley y eso implica la justicia. La pena de muerte, creo que con las violaciones... hay hechos aberrantes, que cuando los encontrás con las manos en la masa tiendo a pensar en la pena de muerte", lanzó.

Y agregó: "El tema es que la pena de muerte la tienen los gobiernos, entonces eso lo pueden usar las tiranías para ir en contra de la gente. Entonces, por cómo está concebida hoy la democracia, la pena de muerte tiene su riesgo por otro lado. Pero en algunos casos tiendo a pensar que sí...".

"Lo que es seguro es que tenemos que cambiar la idea de que el tipo que comete un crimen tendría que penar entre rejas y que lo mantenga la víctima. Que labure para mantenerse y para resarcir a la víctima también", cerró.