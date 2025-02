Las emisiones de deuda corporativa fueron las más altas de los últimos diez años

El mercado de capitales en 2024 registró el récord de emisiones en deuda corporativa de los últimos 10 años, superando los US$ 13.200 millones.

De acuerdo con un informe de PwC Argentina, 2024 se consolidó como el año con el mayor monto y volumen de emisiones en el mercado de deuda corporativa de al menos los últimos 10 años, superando los US$ 13.200 millones (medido al CCL), entre Obligaciones Negociables (ON) y Fideicomisos Financieros (FF).

En lo que respecta a diciembre, el mercado captó un total de $474.396 millones, US$ 1.225 millones y UVA 45 millones (equivalente a un total de US$ CCL 1.750 M), vía 56 emisiones (18 de FF y 38 de ON), ubicándose entre los meses de mayor actividad del año en términos de montos nominales y volumen de colocaciones.

El volumen mensual de emisiones de fideicomisos financieros fue el más alto del año con 18 licitaciones, de las cuales 17 fueron denominadas en pesos y 1 en UVA, registrando un importe total de $ 309.426 millones (aumento nominal del 224% vs. el mes anterior).

En el caso de las ON, en diciembre se registró un incremento del 29% en montos nominales y un 15% en volumen respecto al mes previo.

“Tanto el segmento Pesos como el USD Hard cerraron el año con fuerte actividad. El primero impulsado en gran medida por tasas de interés aún en niveles relativamente altos comparadas con la inflación proyectada. Y el segundo creció fuertemente por la liquidez proveniente del blanqueo de capitales, sumado a la caída de tasas que incentivó la oferta”, señaló Juan Pablo Herrero, senior de la práctica de Deals de PwC Argentina.

El informe de PwC Argentina destaca que el monto de emisiones de ON y FF de 2024 no sólo fue el más alto al menos desde 2015, sino que presentó un aumento del 167% (medido al CCL) comparado contra el año anterior.

Acontecimientos como el blanqueo de capitales, el RIGI, la compresión del riesgo país, la menor brecha cambiaria, la baja de tasas, entre otros, fueron algunos de los principales catalizadores del alto nivel de colocaciones que se registró durante el año, explicó.