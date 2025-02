¡Lali y Miranda! sorprenden con una nueva colaboración de estética ochentosa

¡Dos años después de su última colaboración, Lali Espósito y Miranda! Vuelven a unir fuerzas con el lanzamiento de "Mejor que vos" , un tema que formará parte del próximo álbum de la cantante. La canción fusiona el inconfundible estilo de Ale Sergi y Juliana Gattas con la energía y carisma de Lali, en una propuesta que ya está dando de qué hablar en redes sociales.

El estreno llegó acompañado de un videoclip con una marcada estética ochentosa . En las primeras escenas, los tres artistas aparecen con pelucas rubias y atuendos rojos brillantes , mientras interpretan la pegadiza línea: "Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama" .

Además de la inconfundible estética de los años '80, el video rinde homenaje a Cher , con Lali desfilando en una pasarela de estudio de televisión, luciendo diferentes vestuarios que evocan el estilo de la icónica artista estadounidense.

¡No es la primera vez que Lali y Miranda! trabajan juntos. En 2022, lanzaron la reversión del clásico “Yo te diré” , una colaboración que tuvo gran repercusión. En esta ocasión, "Mejor que vos" fue compuesta por Lali, Ale Sergi, Mauro de Tomasso y Galán , mientras que la producción musical estuvo a cargo de Don Barreto y de Tomasso .

Con un sonido fresco y pegadizo, la promete convertirse en uno de los grandes éxitos del verano y reafirma la canción química artística entre los intérpretes. El videoclip ya está disponible en YouTube y las principales plataformas digitales.