El Gobierno busca darle media sanción a la suspensión de las PASO, pero tiene como desafío lograr el quórum

La Libertad Avanza se dispone, junto al guiño de distintos espacios dialoguistas y algunos integrantes del kirchnerismo en Diputados, a aprobar este jueves la suspensión de las PASO 2025, un articulado acotado en relación con la amplia reforma política que envió el Gobierno para las sesiones extraordinarias que convocó hasta el 21 del corriente mes. Lo más importante del convite, citado para el mediodía, es el quorum: si el oficialismo y circunstanciales aliados -no así los kirchneristas, en principio- sientan a 129 legisladores, el proyecto en cuestión recibirá una cantidad de avales que podría superar, de no mediar una sorpresa y según los principales bloques consultados por Infobae, un piso mínimo de 135-140 votos.

Al tratarse de una ley electoral, el texto precisa la mayoría absoluta del pleno de la Cámara baja. Es decir, 129 adhesiones. Por eso es trascendental contar con el quorum para el inicio del encuentro y, más aún, para el momento de la votación. Este tema fue casi el único sobre el que se direccionó el foco durante la jornada de ayer, tras el esforzado dictamen logrado gracias a las firmas kirchneristas de Catamarca y Santiago del Estero. Esa ayuda apareció no por no estar prevista, sino por volteretas de una de las opciones de la UCR en Diputados, que lucha todavía para encontrar un rumbo claro.

En las últimas horas, Unión por la Patria quiso suavizar el desprendimiento de cuatro legisladores que rubricaron un despacho de minoría que, en el fondo, benefició al Gobierno libertario. En realidad, quien intentó descomprimir la tensión que se generó por este tema fue la propia Cristina Kirchner, quien busca a toda costa unificar a la bancada sin reconocer errores propios, ya un clásico que se repite casi sin parar.

De hecho, en caso de conseguir quorum, la iniciativa será acompañada no sólo por el oficialismo, el PRO, puñados de radicales, y algunos peronistas cordobeses y otros silvestres provinciales, sino también por el massismo, los catamarqueños y santiagueños de Unión por la Patria. Estiman que podrían sumarse de Chaco y otros distritos.

La suspensión de las PASO, según personas con años en el Congreso, podría favorecer a la propia Kirchner y una eventual candidatura. “Si juega, va a todo o nada en una sola elección y evita un potencial efecto no deseado de una primaria, como le ocurrió en 2017 con su postulación a senadora. Para tenerlo en cuenta”, enfatizaron desde un despacho.

De cara a la sesión, el primer paso será la reunión de Labor Parlamentaria, que comenzará a las 10.30. Allí, el titular de Diputados, Martín Menem, deberá blindar el orden del encuentro junto al resto de las bancadas. Entre el tiempo que se pasó sin ir al recinto y varios ítems que tiene retenidos la oposición para criticar al Gobierno libertario, se estima un festival de cuestiones de privilegio. En ese sentido y, como ocurrió en los últimos tiempos, se dividiría por bloques.

Sin contar el último punto, los más experimentados en la Cámara baja estimaban una sesión de 14 horas. Es decir, se extendería a más de 18-20 horas con las cuestiones de privilegio. Después de las PASO, en el temario aparecen las leyes de “reiterancia”, y de juicio en ausencia. Son dos iniciativas no menores sobre las que, en la previa, tienen acompañamiento. No obstante, algunos especulaban con un freno o cuarto intermedio hasta la semana próxima. No son los planes del oficialismo, que prefiere ir a fondo con todo.

En caso de consumar todo el paquete, el Gobierno tendrá una muy buena victoria para mostrar, aunque le quedará el Senado, donde se camina en un piso de cristal. Allí, los números están demasiado finos por ahora. El inconveniente principal no sólo se encuentra en el kirchnerismo, sino en bancadas dialoguistas como la UCR y oscilantes provinciales que saben muy bien que, al oficialismo de la Cámara alta, llegar a 37 voluntades representa hoy lo mismo que ganar la final de un mundial.

Una eventual postergación de parte del temario para la semana próxima en Diputados implicaría la posibilidad de incorporar la delicada Ficha Limpia. Como si se tratara de un chiste, ayer aparecieron seis dictámenes. ¿Qué significa esto? Ir hacia la implosión en el recinto y la aparición de un potencial Frankenstein de freno casi asegurado en el Senado, si es que pasa el filtro de la Cámara baja. La mayoría se lo quiere quitar de encima lo más pronto posible. ¿El objetivo? Esconder miserias.