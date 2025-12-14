Estudiantes de La Plata volvió a demostrar por qué es un equipo acostumbrado a las grandes definiciones. En una final intensa frente a Racing, el Pincha encontró en la rebeldía y el sentido de pertenencia el impulso necesario para quedarse con el título del Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez atravesó un camino exigente, marcado por cruces de alto voltaje emocional. En semifinales superó a Gimnasia, su clásico rival, en un duelo que reforzó anímicamente al equipo y lo posicionó de lleno como candidato. Ese triunfo funcionó como combustible para afrontar la definición ante la Academia.

La final no fue sencilla. Racing se puso en ventaja sobre el cierre del tiempo reglamentario con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, tras un error defensivo. Hasta ese momento, Estudiantes había generado las situaciones más claras, mientras que el equipo de Gustavo Costas había mostrado solidez y paciencia.

Lejos de resignarse, el Pincha reaccionó en el tramo decisivo. A través de una pelota parada ejecutada con precisión por José Sosa, Guido Carrillo apareció de cabeza para marcar el empate y llevar el partido al alargue. El pase del experimentado mediocampista, a los 41 años, evocó viejas gestas del club y conectó directamente con la historia albirroja.

En el tiempo suplementario, Estudiantes mostró mayor entereza. Racing, con un planteo más defensivo y jugadores cansados, no logró sostener el ritmo. La definición por penales terminó de inclinar la balanza, con una falla clave que selló la consagración platense.

El título tuvo además un fuerte componente simbólico. Juan Sebastián Verón, suspendido en su rol dirigencial, siguió la final desde la tribuna y celebró junto a la gente una revancha que excede lo deportivo. En medio de tensiones institucionales y cuestionamientos, Estudiantes volvió a responder dentro de la cancha.

Para Racing, el desenlace fue amargo. Protagonista destacado de la temporada, cercano a la final de la Copa Libertadores y con regularidad a lo largo del año, se quedó sin el premio mayor. El fútbol, una vez más, mostró su costado más ingrato.

Estudiantes, en cambio, escribió otra página de su rica historia. Con carácter, mística y personalidad, sumó un nuevo título que reafirma su lugar entre los grandes del fútbol argentino.