Avanza la causa AFA con allanamientos y cambio de juez
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.Deportes14/12/2025GASTON PAROLA
Estudiantes de La Plata volvió a demostrar por qué es un equipo acostumbrado a las grandes definiciones. En una final intensa frente a Racing, el Pincha encontró en la rebeldía y el sentido de pertenencia el impulso necesario para quedarse con el título del Torneo Clausura.
El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez atravesó un camino exigente, marcado por cruces de alto voltaje emocional. En semifinales superó a Gimnasia, su clásico rival, en un duelo que reforzó anímicamente al equipo y lo posicionó de lleno como candidato. Ese triunfo funcionó como combustible para afrontar la definición ante la Academia.
La final no fue sencilla. Racing se puso en ventaja sobre el cierre del tiempo reglamentario con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez, tras un error defensivo. Hasta ese momento, Estudiantes había generado las situaciones más claras, mientras que el equipo de Gustavo Costas había mostrado solidez y paciencia.
Lejos de resignarse, el Pincha reaccionó en el tramo decisivo. A través de una pelota parada ejecutada con precisión por José Sosa, Guido Carrillo apareció de cabeza para marcar el empate y llevar el partido al alargue. El pase del experimentado mediocampista, a los 41 años, evocó viejas gestas del club y conectó directamente con la historia albirroja.
En el tiempo suplementario, Estudiantes mostró mayor entereza. Racing, con un planteo más defensivo y jugadores cansados, no logró sostener el ritmo. La definición por penales terminó de inclinar la balanza, con una falla clave que selló la consagración platense.
El título tuvo además un fuerte componente simbólico. Juan Sebastián Verón, suspendido en su rol dirigencial, siguió la final desde la tribuna y celebró junto a la gente una revancha que excede lo deportivo. En medio de tensiones institucionales y cuestionamientos, Estudiantes volvió a responder dentro de la cancha.
Para Racing, el desenlace fue amargo. Protagonista destacado de la temporada, cercano a la final de la Copa Libertadores y con regularidad a lo largo del año, se quedó sin el premio mayor. El fútbol, una vez más, mostró su costado más ingrato.
Estudiantes, en cambio, escribió otra página de su rica historia. Con carácter, mística y personalidad, sumó un nuevo título que reafirma su lugar entre los grandes del fútbol argentino.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
La decisión permite volver a competir con identidad nacional en torneos juveniles y abre un nuevo escenario rumbo a Los Ángeles 2028.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
El presidente de Vélez expresó su apoyo a la conducción de Chiqui Tapia, cuestionó el impulso a las SAD y pidió bajar la tensión sobre los jueces del fútbol argentino.
Tres listas competirán este sábado por la conducción del Tomba, tras la ruptura entre sus máximos dirigentes históricos y un año marcado por el descenso.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
Racing y Estudiantes vuelven a definir un título en Santiago del Estero, una sede que trae malos recuerdos para la Academia y muy buenos antecedentes para el Pincha.
Cuando todo indicaba continuidad, el club anunció la rescisión de común acuerdo. Diferencias con la dirigencia y el balance deportivo aceleraron el final del ciclo.
La escultura supera los 20 metros de altura y será inaugurada en Calcuta en el inicio de la gira del astro argentino por el país asiático.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
Las autoridades lograron incautaciones millonarias y redujeron un 98% la apertura de nuevos campamentos ilegales en territorio indígena Yanomami.
ANMAT y SENASA aconsejan no consumir un lote específico de queso Cremón doble crema por riesgo microbiológico, aun cuando esté vencido o congelado.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
El hecho ocurrió en un operativo de Tránsito en Villa Cañás. La Fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y la intervención policial.