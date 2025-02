El presidente Javier Milei ya dijo que necesita al menos USD 11.000 millones y que no habrá cepo en enero de 2026

El presidente Javier Milei ya dijo que necesita al menos USD 11.000 millones y que no habrá cepo en enero de 2026

En este contexto, distintos economistas coinciden en que el tipo de cambio oficial seguirá ajustándose a un ritmo controlado del 1% mensual, por debajo de la inflación. Sin embargo, advierten que si se alcanza un acuerdo con el FMI, podría producirse una leve corrección cambiaria para evitar el atraso del dólar oficial frente a los paralelos.

Escenario con y sin acuerdo con el FMI

Ricardo Delgado, director de Analytica, considera que "habrá un acuerdo con el FMI y, si esto sucede, el Gobierno podrá aplicar una leve devaluación real al final del año". En ese sentido, el economista sostiene que un diseño permitiría mejorar la estabilidad macroeconómica y evitar sobresaltos en la cotización del dólar.

Por su parte, Miguel Kiguel, de Econviews, sostiene que el dólar oficial continuará devaluándose al ritmo del 1% mensual hasta que se levante el cepo. "No vemos cambios por ese lado. Mientras haya restricciones, el Gobierno tendrá herramientas para controlar los paralelos y evitar la inestabilidad", aseguró.

Desde la consultora Orlando J. Ferreres, Fausto Spotorno advirtió que "si el Gobierno se demora en salir del cepo, pero el mercado cree que efectivamente lo hará en el mediano plazo, la brecha cambiaria se mantendrá estable". No obstante, destacó que "si el Gobierno obtiene un préstamo y decide liberar el mercado, el tipo de cambio libre podría reaccionar al alza hasta que se confirme una unificación".

Expectativas y riesgos

Los analistas coinciden en que la estabilidad del tipo de cambio dependerá no solo de un eventual acuerdo con el FMI, sino también del contexto político y de las elecciones legislativas. En este sentido, Gabriel Caamaño, economista de Outlier, advierte que "si no se libera el cepo y no hay un acuerdo con fondos frescos, el esquema cambiario actual se mantendrá con el objetivo de controlar la inflación y evitar una disparada del dólar".

Mientras el Gobierno define su estrategia, el mercado financiero se mantiene expectante ante la evolución de las negociaciones con el FMI y los posibles escenarios para el tipo de cambio en los próximos meses.