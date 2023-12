Infantino y su deseo de ver a Messi en "el Mundial 2026, al de después y al del '34 también"

Con la tranquilidad de saber que lo ha logrado todo, Lionel Messi ahora decide su futuro año a año, contemplando que está en la recta final de su carrera. De todas maneras, a pesar de saber que no es infinito, muchos fanáticos del fútbol le piden que no se retire y que aguante hasta el próximo Mundial. Algunos, como el presidente de FIFA, Gianni Infantino, van más allá y le piden que siga... ¡hasta la Copa del Mundo de 2034!

En el marco del partido de leyendas de Conmebol, al máximo dirigente del fútbol mundial le preguntaron si esperaba ver a la Pulga en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Su respuesta? "En el próximo, en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera". Clarito.

El futuro de Lionel Messi, año a año

Después de lo que fue la obtención del Mundial de Qatar 2022, el futuro de Lionel Messi quedó supeditado a cómo se sienta la Pulga después de cada temporada. Hace un tiempo, a fines de agosto, el capitán de la Selección Argentina e Inter Miami aseguró que, si bien todavía no piensa en el retiro, tampoco sabe cuánto más va a jugar.

"Todavía no lo pienso, soy sincero. A mi me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy, lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea poco o mucho pero al máximo", supo declarar ante Apple TV. Así, el futuro del crack rosarino se decidirá año a año, pero lo que sí es seguro es que estará con la Selección Argentina en la Copa América 2023 en los Estados Unidos.