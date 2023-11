El azulgrana de Santa Isabel logró el objetivo de mantener la categoría tras 3 partidos muy disputados pero logrando un gran triunfo en la tarde de hoy por 3 a 1 que comenzó con la apertura del marcador de Luciano Topazio de penal y para más malas noticias del Tren Blanco a pocos minutos de finalizar la primera parte el Defensor iglesias viò la Roja pero no todo iba a ser opaco para Sportsman por que al final del suplemento tras un tiro libre cerca del área Agustín Lombardo de rebote empataba el partido y de esta manera los de barrio norte se iban al descanso sièndo de primera

Luego en el complemento a muy pocos minutos de haber comenzado Luciano Topazio nuevamente puso en ventaja a su equipo y la ilusión nuevamente de quedarse en primera rondaba en el Manuel Boggio,Sportsman intentó con sus armas llegar al área rival pero la falta de un defensor implicó quedar mal parado en defensa cosa que el local aprovechó de la mejor manera y Roberto Luna a 15 minutos del final estampó el 3ero y definitivo para que el General siga en primera la temporada próxima,por el lado de Sportsman no pudo aprovechar la cuarta oportunidad que se le presentó para Ascender a primera tras haber tenido un muy buen 2023 pero con un sabor amargo de no haber logrado el objetivo