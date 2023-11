El mandatario que asumirá la primera magistratura el 10 de diciembre remarcó que hará un “ajuste de shock” y pondrá “al día la economía fiscal”, pero que esto no afectará a “la gente de bien”, sino a “la casta política y a sus socios”.

Milei se refirió a su encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en la cual el actual mandatario le hizo una especie de visita guiada por la residencia. “Yo le dije, seré el nuevo inquilino, porque me siento alguien que estaré transitoriamente en el lugar. Entiendo esto como un trabajo”.

“Mi tarea es delegar, abrir el juego y que genere una competencia donde queden los mejores. El resultado implica un mandato. Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad; es la primera vez en Argentina que una expresión abierta hacia las ideas de la libertad logra el 56%. El logro es enorme y hay un mandato muy claro. No existe registro en América Latina de un balotaje con tanta diferencia. Tuvimos 14 millones y medio de votos. Eso genera una responsabilidad”.

Adelantó que no va a trabajar en la Casa Rosada, sino en Olivos. “No voy a necesitar el helicóptero. Soy un workaholic. Me levanto y me pongo a trabajar, así que si necesito hablar con un ministro, lo llamo y que venga a Olivos. Cuando me retire de la política, me quiero ir a vivir al medio del campo. Tengo otra forma de ver la vida”, aseguró.

A la hora de analizar el resultado del último domingo y la campaña electoral previa, Milei destacó: “Ganó alguien que hizo campaña diciendo que va a hacer ajuste. Se trata de un ajuste que van a pagar los políticos, la casta, los políticos ladrones y todos sus socios, los empresarios prebendarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores y los medios corruptos; no la gente. Dentro del Estado, a la gente que trabaja bien no se la va a tocar. Vamos por un Estado acotado y se van a honrar los compromisos. Ajuste de shock y poniendo al día la economía fiscal. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal”, prometió.

Además, se refirió a uno de los temas que más preocupa a los argentinos, la inflación incesante. En ese sentido, remarcó: “Vamos a exterminar la inflación, vamos a volver a crecer para que se generen puestos de trabajo de calidad, con mayores remuneraciones, y vamos a terminar con la inseguridad. El mandato es claro. Haremos todo dentro de nuestras posibilidades y dentro del marco legal”.

“Me votaron porque estaban aburridos de ser tratados como esclavos. No les vamos a quitar la comida y le vamos a devolver la libertad. Esa es nuestra lógica de capital humano, porque los programas contra la pobreza lo que hacen es incrementar la pobreza”.



El presidente electo adelantó que en su gestión, que comenzará a partir del 10 de diciembre, la prioridad será alcanzar el equilibrio fiscal a partir de la reducción del gasto público, por lo que confirmó que parará la obra pública.

"No tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado. Que las termine el sector privado. No tenemos plata".

El presidente electo señaló que, en todo caso, "que los intendentes busquen la forma de financiarse", e insistió: "No hay plata, si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Y nos vamos a 95% de pobres y 70% de indigentes".

"No se negocia el equilibro fiscal, no está en discusión. Ministro que gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal", concluyó Milei al respecto.