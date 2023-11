Anoche por una de las llaves de los cuartos de final de la copa centenario de la liga venadense de futbol se enfrentaban en el pancho fiori de Elortondo Atletico Elortondo y Studebaker de Villa Cañas que se enfrentaban en este encuentro con realidades diferentes en lo que corresponde al campeonato domestico donde el azulgrana se habia clasificado la semana anterior a las semifinales de la liga venadense tras dejar en el camino a union y Cultura de Murphy y el verde de Villa Cañas quedando eliminado como local a manos de el Hughes FBC en el trecer partido,pasando al partido de anoche el local se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo con gol de Franco Matei tras un formidable remate que no pudo contener Rodrigo Barucco pero luego llegaria la paridad por medio de Tomas Ibañez para finalizar 1 a 1 en los 90,el pase a semifinales se definiria desde los 12 pasos donde Studebaker viene definiendo las otras 2 llaves por la misma via y esta no fue la excepcion donde precisamente su arquero y capitan fue el gran heroe de la noche tras contener dos penales.

Sin lugar a dudas el principal o uno de los principales objetivos para Studebaker sera la copa centenario donde estara a 2 partidos de conseguir el titulo y espectante en el torneo regional donde esta proximo a pasar de ronda tras venir puntero en su zona

El verde de Villa Cañas se suma al Deportivo San Jorge de Carmen en las semifinales donde restan decidirse dos llaves para conocerse los semifinalistas,esta noche 21:00 hs Juventud Unida como local recibira a Jorge Ñewbery de Venado Tuerto y el Sabado 17:00 hs Los Andes de San Eduardo recibira a Juventud pueyrredon