La sub 16 del hockey femenino de Studebaker es finalista del campeonato de la UDC

Otro fin de semana positivo para el Hockey femenino del club Studebaker tras haber obtenido el titulo en categoria sub 14 hace 7 dias atras la sub 16 se enfrentaba como local ante el combinado de Belgrano de Sancti Spiritu por un lugar en la final del campeonato linea B de la UDC donde Melo de la provincia de Cordoba ya esperaba tras derrotar a Sp.Rivadavia en la otra semi,en lineas generales fue un gran triunfo 2 a 0 de la sub 16 del verde con goles de Martina Mian e Irene Villalba,ahora jugaran la gran final el fin de semana que viene con sede en el Jockey Club de Venado Tuerto ante el combinado cordobes en donde se decidira el campeon de la categoria en este 2023