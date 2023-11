Patricia Bullrich volvió a apuntar contra Juntos por el Cambio: "Envejeció y dejó de ser el Cambio"

La titular del PRO y ex candidata a presidenta apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales por su propuesta de campaña de unidad. En tanto, recalcó: "no pedimos nada" sobre su alianza con Milei y añadió que "no es por los cargos".