Tenía 19 años, lo atacaron a golpes, machetazos y ejecutaron de tiro en el pecho cuando volvía de trabajar: su familia acusa al clan Carrizo

La familia de Santiago Agustín Vega, reclama Justicia, es que el joven de 19 años, fue asesinado salvajemente: primero atacado con golpes y machetes, y luego ejecutado de un tiro en el pecho, a plena luz del día. Por el homicidio, los familiares de la víctima señalan a la banda Los Carrizo, como los presuntos autores. Por el momento, todos estarían prófugos de la Justicia.

El dramático episodio ocurrió en el barrio Sagrada Familia, situado en José C.Paz, el miércoles pasado, a tres cuadras de donde vivía la víctima junto a su familia.

"Él llegó de trabajar, fue a la casa de mi abuela a dejar la mochila, y como Los Carrizo viven en la otra cuadra, cuando lo vieron entrar, se le vinieron encima", expresó Milagros Aguirre, prima de la víctima, quien lo vio morir en sus brazos, según contó.

¿Cuál fue el conflicto que originó el ataque fatal? "Los cuatro prófugos eran conocidos de mi primo. Viven a cuadras. El miércoles pasado robaron una bicicleta, y se la dieron a mi primo para que la venda, porque le debían plata. Ellos le debían plata a mi primo, por eso mi primo se la agarró a la bici y no se las devolvió", explicó.

"Por eso esta semana reaccionaron así, lo patotearon, después de pegarle con palos, se lo llevaron para la otra esquina, y Julio César Carrizo, quien se hace llamar Matías Carrizo, fue el que le metió el tiro en el pecho", relató Milagros, a este medio. Los acusados son tres hermanos Carrizo y un primo que tiene el mismo apellido.

"Fue un desastre", remarcó Sandra, tía de la víctima, en diálogo con este medio. Es que la familia de Santiago, al ver el escenario dramático que estaba sufriendo la víctima, sin dudarlo intervino en el ataque para defender al joven.

"A mi cuñado lo lastimaron con un machete y lo tiraron de un palazo en las piernas, les dieron palazos en la espalda, le pegaron a todos", agregó Sandra, y sostuvo que el padre de los acusados también habría participado en el ataque contra su sobrino. "Pegó con palos y un machete", afirmó, e incluso puntualizó que habría sido este hombre el que consiguió el arma presuntamente homicida.

Por su parte, Milagros, que fue testigo del crimen de su primo, a quien incluso sostuvo entre sus brazos, mientras se desvanecía, detalló cómo fue el escenario dramático que tristemente presenció.

"Yo estaba ahí, porque cuando escuché los gritos, salí corriendo, escuché el tiro, y me quedé parada. Mi primo quería correr, pero no podía mas, se le caían las lágrimas, se me cayó encima, el cuerpo de él estaba pesado, yo no lo podía ni levantar, y yo caigo con él al piso", sostuvo.

Inmediatamente, el joven fue trasladado al Hospital de la Mujer y el Niño, y luego derivado al Hospital Mercante.

"En la ambulancia, la médica lo quería revivir con la mano en el pecho, pero no había posibilidad de vida, porque el disparo le perforó los pulmones, y le impedía respirar", relató Sandra.

Santiago trabajaba en la construcción y asistía a la iglesia diariamente. Además, vivía junto a sus padres y sus hermanos, que "están destruidos".

"Lo recuerdo con el amor que él nos daba todos los días, con su locura, con un corazón enorme. No tenía maldad. Yo quiero Justicia por mi sobrino", contó Sandra.