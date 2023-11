Luciano Castro despertó una polémica tras parar en seco los halagos sobre su cuerpo de parte de dos periodistas paraguayas. El actor sugirió que si ese tipo de comentario lo hubiese hecho él, lo habrian cancelado por su condición masculina. Tras el episodio, que se convirtió en viral en redes sociales, habló el actor y también las conductoras.

Este jueves, Luciano Castro asistió como invitado al magazine paraguayo “La mañana de Unicanal”, para promocionar la gira de su obra de teatro: “El Divorcio”. Cuando ingresó al estudio del programa, una de las periodistas, Dora Ceria, le tocó el hombro y exclamó: “¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!”, dijo al tiempo que el resto de la producción reía. Su compañera, Dallys Ferreira, agregó: “¿Estás acostumbrado?”. Como respuesta, el actor señaló en un tono firme: “Lamentablemente, sí (...) No, me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”. Y concluyó: “Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’ y vamos todos presos. Me molesta la desigualdad”.

A causa de la controversia que generó el momento incómodo frente a la televisión paraguaya, Maite Peñoñori reveló desde LAM (América) qué sucedió tras la respuesta de rechazo que tuvo Castro. “Él me marcaba esto: ‘fue un buen disparador para después tener una charla sobre el tema y sobre los estereotipos, de la mujer y el hombre’. De por qué a él siempre lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés, sería repudiado”.

Por su parte, Ángel de Brito opinó: “Lo escuché en otra nota que dio después, que las chicas le andan tocando las tetillas y los abdominales cada vez que lo ven”.

“Lo que me decía Luciano es que sí, después se pudo dar una charla piola. Me dijo que la pasó re bien en el programa, que se viralizó eso, pero no se mostró el resto”, agregó Maite, quien ofició como conductora desde el estudio de LAM debido a que Ángel acudió como cronista a la fiesta de El Personaje del Año que organizó la revista Gente.

Antes de concluir con el tema, Nazarena Vélez apoyó el pedido del actor sobre “más igualdad” entre ambos sexos. “No quita que fue interesante lo que dijo Luciano. A mí me pareció bien desde el lado de la igualdad, no podemos negar todo lo que sufrimos hasta el día de hoy las mujeres. Estuvo bien el debate, a mí me gustó”.

Durante el corte del programa, el actor llamó a Peñoñori y le pidió aclarar al aire que disfrutó de su paso por la televisión paraguaya y reiteró que se generó un clima “copado”. “Me dijo: «Yo soy cabrón, pero la charla estuvo buena porque no era por el lado feminismo y no feminismo», explicó la periodista de espectáculos y cerró: “Iba por el lado de lo que les pasa a muchos, de poder romper el prejuicio que él tuvo, de poder demostrar que era actor bueno en otras cosas”.

Una de las periodistas rompió el silencio

Dallys Ferreira rompió el silencio sobre el incómodo momento que vivió Luciano Castro en su programa de TV. La periodista se refirió al episodio que se volvió viral y aseguró que le sorprendió la actitud del actor argentino.

“No me imaginé que esto tendría esta repercusión” sostuvo y luego siguió: “Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo. Acá en Paraguay no es tanto como en Argentina lo de opinar sobre el físico de las personas”.

No obstante, aunque Dallys defendió a su compañera, reveló que terminado el programa, sostuvo una corta charla con Luciano. “Él me dijo: ´Imaginate vos, siendo conductora, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegas empiezan hacer bromas o hacer foco sobre qué buena estas’, relató ella desde la comprensión y siguió: “Él hizo muchos trabajos para que lo reconozcan y no le gusta que solo se lo destaque por su físico”.

Después, la periodista señaló que la entrevista terminó saliendo como se esperaba. “Él se fue contento tras la visita. Yo lo respeto mucho a Luciano, es un gran actor y mis compañeros también. Estábamos contentos de tenerlo y valoramos su visita”, zanjó Dallys para dar por terminado el tema.

El incómodo momento

