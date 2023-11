Comienzan las semifinales del Hockey femenino este fin de semana

Se avecina una nueva fase en el campeonato de la UDC con los cruces de semifinales en las diversas categorias pero nos vamos abocar en las semis de las categorias sub 14 y sub 19 del Hockey femenino de Sportsman y la categoria sub 14 del Studebaker MSyB,comenzamos diciendo que a partir de las 11:00 hs en el estadio Jockey Club de Venado Tuerto la sub 14 del Tren blanco estara disputando su partido de semifinal ante CEF 54 (Centro de educacion fisica) mientras que la sub 19 hara lo mismo pero a partir de las 14:00 hs ante Jockey Club,en tanto que las chicas del sub 14 del verde juagaran en Rufino,mas precisamente en el estadio de Social las semifinales ante Club Ciudad de Venado Tuerto a partir de las 9:00 hs.