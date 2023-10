Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas,te mostramos el calendario de cada uno. Conocé lo que debés saber de los atletas que se desempeñan hoy en la capital chilena.

Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del martes

Básquet

10.30 horas | Argentina vs. Venezuela | Fecha 1 | Grupo A

Equitación

11.30 horas | Ignacio Maurin, Damián Ancic, José María Larocca, Leandro Moschini | Ronda 1

Esgrima

9.00 horas | Augusto Servello vs. Carlos Manuel Padua (PUR) | Florete | Individual

9.00 horas | Nicolás Marino vs. Tomasso Archilei (MEX) | Florete | Individual

9.12 horas | Nicolás Marino vs. Cesar Aguirre (Ven) | Florete | Individual

9.15 horas | Augusto Servello vs. Gustavo Alarcón (CHI) | Florete | Individual

9.24 horas | Nicolás Marino vs. Micnic Itkin (EE.UU) | Florete | Individual

9.30 horas | Augusto Servello vs. Bleak Broszus (CAN) | Florete | Individual

9.45 horas | Augusto Servello vs. Jorge Murillo (COL) | Florete | Individual

9.48 horas | Marino vs. Patrick Liu (CAN) | Florete

10.00 horas | Servello vs. Guillherme Amaral (BRA)| Florete

10:40 horas | Candela Espinosa vs. Natalia Botello (MEX)

10:50 horas | Alicia Perroni vs. Pamela Brind’Amour (CAN) | Sable

10:55 horas | Espinosa vs. Maia Chamberlain (EEUU) | Sable

11 horas | Perroni vs. Jessica Morales (COL) | Sable

11:10 horas | Perroni vs. Yolanda Muñoz (CHI) | Sable

11:10 horas | Espinosa vs. Leidis Veranes (CUB) | Sable

11:25 horas | Espinosa vs. Karina Zettermann (BRA) | Sable

11:30 horas | Perroni vs. Julieta Toledo (MEX) | Sable

11:40 horas | Espinosa vs. Katherine Paredes (VEN) | Sable

11:50 horas | Perroni vs. Eileen Grench (PAN) | Sable

Fútbol

17.00 horas | Argentina vs. México | Semifinal

Handball

12.30 horas | Argentina vs. Uruguay | Fecha 2 | Grupo B

Nado sincronizado

13.00 horas | Tiziana Bonucci y Luisina Caussi | Duetos

Pelota Vasca

10.00 horas | Micaela Cortez vs. Zita Solas Aranzabal (CHI) | Frontball | Grupo A

10.00 horas | Federico Fernández vs. Isaac Perez (MEX) | Rubber Paleta | Grupo A

10 horas | Nicolás Comas vs. Gonzalo Fouilloux (CHI) | Frontball | Grupo A

13 horas | Sabrina Andrade vs. Rosario Valderrama (CHI) | Rubber Paleta | Grupo A

17 horas | Lorenzo Cardozo y Emiliano García vs. Juan Bezada y David Yupanqui (PER) | Frontenis | Grupo A

17 horas | Facundo Andreasen y Alfredo Villegas vs. Arturo Rodríguez y Daniel García (MEX) | Trinquet Double | Grupo A

Squash

12.00 horas | Leandro Romiglio vs. Alonso Escudero (PER) | Singles | Octavos

12.00 horas | Jeremías Azaña vs. David Baillargeon (CAN) | Singles | Octavos

Tenis de mesa

10.00 horas | Ana Codina vs. Mo Zhang (CAN) | Single | Octavos

10:50 horas | Santiago Lorenzo vs. Jishan Liang (EEUU) | Single | Octavos

10:50 horas | Gastón Alto vs. Eugene Wang (CAN) | Singles | Octavos

12:30 horas | Horacio Cifuentes vs. Marcelo Aguirre (PAR) | Single | Octavos

14:10 horas | Gastón Alto y Horacio Cifuentes vs. Jorge Campos y Andy Pereira (CUB) | Dobles | Semifinal

Vela

13.00 horas | Francisco Saubidet | iQFoil

13 horas | Raúl Ahuilary | Formula Kite 13 | Mateo Majdalani y Eugenia Bosco | Nacra 17

13 horas | Julio Alsogaray y Malena Sciarra | Snipe

13:05 horas | Chiara Ferretti | iQFoil

13:07 horas | Javier Conte, Trinidad Silva y Martina Silva | Lightning

13:10 horas | Catalina Turienzo | Formula Kite

Vóley

17:30 horas | Argentina vs. República Dominicana | Fecha 2 | Grupo B

Waterpolo

11.00 horas | Argentina vs. México | Femenino | Fecha 2 | Grupo A

19:30 horas | Argentina vs. Chile | Masculino | Fecha 2 | Grupo B

Waterpolo

11.00 horas | Argentina vs. México | Femenino | Fecha 2 | Grupo A

19:30 horas | Argentina vs. Chile | Masculino | Fecha 2 | Grupo B