Buena participacion del sub 19 de Sportsman en el torneo regional de clubes division A de Hockey

El club Sportsman CSyD participo con la categoría sub 19 en el torneo regional de clubes "A" el tercer torneo en importancia a nivel país disputado en la ciudad de Rosario luego de haber logrado llegar a la final el año pasado se gano la plaza para disputar dicho campeonato.

En el primer partido fue derrota de las chicas 2 a 0 vs Rowing de Parana,luego llego la recuperacion en el segundo partido con victoria por 3 a 2 vs Paracao de Paraná con aporte de gol de Manuela Aramendi,Loana Barucca y Franca Bolognese Y ya en el tercer partido fue empate 1 a 1 con 9 de julio de Rafaela con gol de Manuela Aramendi nuevamente logrando asi la clasificación a Semifinales,en un partido muy reñido de semifinales la sub 19 de Sportsman cayo 1 a 0 con Club Cazadores de Misiones solamente restaba definir el partido por el tercer puesto donde fue derrota 5 a 0 vs Rowing de Parana ( el rival del primer partido).

El torneo fue de máxima exigencía para las chicas con clubes que entrenan en sintético de agua, y juegan en un nivel altísimo pero con el aporte y la experiencia del profesor Luciano Parola y su equipo de trabajo el sub 19 del tren blanco supo estar a la altura del torneo, y como premio extra fue entregada una mencion especial a la mejor arquera del torneo que quedo en manos de Lucia Grighini.