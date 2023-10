Con el dólar blue a 1.000 pesos, Massa dijo que "los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos"

El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, aseguró este martes que se va a encargar de que "los cuatro o cinco vivos que están especulando con el ahorro de la gente" vayan presos.

Así se manifestó esta tarde en referencia a la suba en los dólares paralelos que ocurrió en las últimas jornadas, durante un encuentro que mantuvo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Massa dijo que quiere presos a quienes especulan y perjudican el ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas", en relación a la escalada del dólar informal o blue por encima de los mil pesos.

"Es tiempo de ponerle un límite", dijo y agregó: "Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario pero de acá al 10 diciembre me voy a ocupar de ver a esos pícaros presos. Hasta que no estén preso no paro".

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó este martes que las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre el desprecio hacia la moneda nacional y recomendar no renovar los plazos fijos en pesos "son solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser como Presidente".

"La irresponsabilidad de las declaraciones de Milei en campaña son solo un botón de muestra de lo que puede llegar a ser como Presidente", escribió Rossi en su red social, y subrayó que "por un puñado de votos especula con una de las preocupaciones más grandes de los argentinos haciendo subir el dólar".

El funcionario del Gobierno nacional aseveró que "es una conducta antidemocrática y peligrosa procurar rédito electoral rifando los ingresos del pueblo".

En ese sentido señaló que "se lo están diciendo los bancos privados ante lo flagrante de su maniobra desestabilizadora" y reclamó: "Hay que terminar con la mentira de pensarlo salvador de una crisis que él genera".