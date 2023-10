La Selección Argentina se prepara para recibir a Paraguay: Messi a la par y dos dudas en el equipo

La Selección Argentina volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza, de cara al partido del próximo jueves ante Paraguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Lionel Messi trabajó a la par de sus compañeros y Lionel Scaloni tiene dos dudas para la formación inicial.

El astro rosarino, capitán y máximo emblema de la Albiceleste, se entrenó junto a todo el plantel: no realizó ningún ejercicio diferenciado (e incluso marcó un golazo). De esta manera, de no mediar imprevistos, todo indica que sería titular frente al equipo de Daniel Garnero.

Por otra parte, por su gran presente y la baja sensible de Ángel Di María, todo indica que Nicolás González seguirá jugando desde el arranque.

Las dos dudas de la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay

El director técnico deberá despejar las mismas dudas de siempre: el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña y el N°9 con Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos de notables actualidades en Europa. Por otra parte, en una parte del ensayo probó con los dos juntos (podría ser para un momento del encuentro).

Cómo sigue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

Selección Argentina vs. Paraguay: jueves 12 de octubre a las 20 en el Monumental

Perú vs. Selección Argentina: martes 17 de octubre a las 23 en el Estadio Nacional de Lima

Selección Argentina vs. Uruguay: jueves 16 de noviembre a las 21 en el Monumental

Brasil vs. Selección Argentina: martes 21 de noviembre a las 21.30 en el Maracaná