Billboard Latin Music Week: empezó la semana de la música latina

Shakira, Arcangel, Nicki Nicole, Maria Becerra y Young Miko son algunas de las artistas que estarán presentes durante la Billboard Latin Music Week. La semana de la música latina empezó con todo y promete ser una edición inolvidable.

La edición 2023 se realizará del 2 al 6 de octubre y también incluye presentaciones en vivo de Peso Pluma, Mike Bahía y Greeicy, DannyLux y Fonseca, por nombrar algunos. Luego vendrá la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre.

Martes 3 de octubre

8:00 am: Apertura de acreditaciones y área de descanso para asistentes

10:00 am: Bienvenida

10:05 am – 10:50 am: Creando un hit en vivo ft. Carin León & Pedro Capó

10:50 am – 11:20 am: Los power players: la edición indie con Jimmy Humilde, Federico Lauria y George Prajin: presentado por Lexus

11:20 am – 11:45 am: Morning break: presentado por Believe

11:45 am – 12:15 pm: Star Q+A con Sebastián Yatra

12:25 pm – 1:10 pm: La nueva revolución mexicana: presentado por BMI

1:20 pm – 1:50 pm: Leyendas sobre Leyendas con Chencho Corleone y Vico C

1:50 pm – 3:00 pm: Descanso



3:00 pm – 3:45 pm: No más club de hombres! El panel de las mujeres

3:55 pm – 4:30 pm: El marketing de Ferxxo: Ft. Feid

4:40 pm – 5:20 pm: Próximo a anunciarse

6:00 pm – 7:00 pm: Premiere party ft. próximo a anunciarse!

7:00 pm: BILLBOARD LIVE ft. Peso Pluma (21+)

9:00 pm: BILLBOARD LIVE ft. La Base y Wisin, presentado por Smirnoff con Luny Tunes & DJ Nelson (21+) de invitados.

Miércoles 4 de octubre

8:00 am: Apertura de acreditaciones y área de descanso para asistentes

10:00 am: Bienvenida

10:10 am – 10:50 am: El panel de compositores superestrellas ft. Edgar Barrera & Keityn presentado por Sony Music Publishing

10:55 am – 11:25 am: el icónico Q&A con Fonseca presentado por Michelob Ultra

11:25 am – 11:45 am: showcase de artistas: Dr. Tania Medina presentado por Bridger Communications

11:50 am – 12:25 pm: The Latin Swing: de música al deporte presentado por RIMAS Sports

12:35 pm – 1:05 pm: Q&A de estrellas en ascenso con Manuel Turizo presentado por Delta Air Lines

1:15 pm – 1:45 pm: Wisin & La Base: Eye of the Tiger presentado por Smirnoff

1:45 pm – 2:30 pm: Descanso

2:30 pm – 3:00 pm: Deja tu huella, con Myke Towers presentado por Cheetos

3:10 pm – 3:50 pm: Reviving RBD con Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Guillermo Rosas, presentado por AT&T



4:00 pm – 4:45 pm: Hits don’t lie: Q+A de superestrellas con Shakira

6:15 pm: próximo a anunciarse

8:00 pm: BILLBOARD LIVE ft. Nathy Peluso con Young Miko (21+) de invitada especial

Jueves 5 de octubre

7:00 pm: sintonizá la Billboard Latin Music Awards del 2022!

8:00 pm: Sorry Papi X Billboard Latin Music Week (21+)

Viernes 6 de octubre

1:00 pm – 4:00 pm: Cheetos Block Party ft. Myke Towers en la Latin Music Week



8:00 pm: BILLBOARD EN VIVO ft. Fonseca presentado por Michelob Ultra (21+)