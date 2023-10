"Estoy buscando trabajo": El anuncio del Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Gobernadores, intendentes, legisladores y hasta el propio presidente de la Nación dejarán su cargo el próximo 10 de diciembre. Algunos se postularon -y fueron electos- para ocupar la misma función o desempeñar otra tarea dentro del Estado. Pero otros, volverán al llano. Tal es el caso del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

El mandatario provincial, cuyo nombre en algún momento se barajó para encabezar la fórmula del oficialismo, perdió hace algunas semanas en primera vuelta la reelección ante Leandro Zdero, quien, bajo la estructura de Juntos por el Cambio, le devolvió al radicalismo el control de la provincia después de 16 años. Este lunes, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner aseguró que dejará la función pública. "Estoy buscando trabajo", anunció.

"A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo. Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver, y que me preocupa y me ocupa porque es lo que corresponde hacer", dijo el aún gobernador en diálogo con la prensa. Capitanich es contador público egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Tiene, además, un posgrado en Ciencias de la Administración en la Universidad de Belgrano y una maestría en Economía y Ciencias Políticas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).

Consultado sobre si busca empleo en Argentina o en el exterior, no descartó ningún escenario laboral. Aunque indicó que no está en sus planes continuar en sector público. "Es una etapa cumplida", afirmó. "Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales 16 al frente del Ejecutivo provincial y/o municipal, lo cual implica una dedicación a tiempo completo. He entregado lo mejor de mí y ahora corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad".

Capitanich asumió como senador nacional en diciembre de 2001. En medio del estallido social, fue designado -por breves períodos- como ministro de Economía y jefe de Gabinete. En 2007, fue electo gobernador de Chaco, cargo que ocupó hasta 2015 y que retomó en 2019. En el medio, volvió a ser nombrado jefe de Gabinete -entre 2013 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Kirchner- y fue intendente de Resistencia. Este año, compitió por la reelección, pero perdió en primera vuelta con Zdero, en una elección marcada por el caso Cecilia Strzyzowski.

"He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice. Y ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar decisiones a partir de ese veredicto. Y yo tengo muy claro lo que tengo que hacer", concluyó.