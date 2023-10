Durante el fin de semana se destapó un escándalo que concluyó con la renuncia de Martín Insaurralde a su candidatura a Concejal de Lomas de Zamora, luego de que se conociera un costoso viaje a Marbella junto a la modelo, Sofía Clérici.

Y si bien el intendente se encuentra divorciado de Jésica Cirio, la conductora de la Peña del Morfi, venía adelantando la relación entre el político y la modelo y que el fin de su matrimonio no fue en los mejores términos. Sin mencionar a nadie y a modo de enigmático, Cirio se fue expresando en los últimos meses donde expuso cuestiones que abordaban desde amenazas, hasta traiciones y deslealtad.

Uno de los primeros posteos que llamaron la atención fue cuando subió una foto junto a su hija, Chloe y escribió: "La única que no me va a traicionar nunca". Tiempo después lanzó una seguidilla de mensajes que dejaban ver la inminente separación. "No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la mentira, la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian, solo demuestran lo que antes ocultaban... La gente mala se destruye sola”, escribió junto con otra historia que resaltaba: "Me cansé del maltrato y las amenazas".

“¿Me están mandando a seguir? ¿Por qué todos le tienen tanto miedo?”, preguntó seguido de una palabra que buscó en Google y esbozó: "Tu apodo" por el significado de "el chacal" donde describe a una persona que es agresiva, inescrupulosa y dañina.