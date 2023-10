Independiente se llevó un triunfazo por 2-0 ante Racing, en una nueva edición del Clásico de Avellaneda que se llevó a cabo en el Cilindro, correspondiente a la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2023. Los goles de la victoria de Alexis Canelo y Braian Martínez hicieron que Carlos Tevez se ubique en una lista privilegiada entre los entrenadores del Rey de Copas.

La marca que alcanzó Tevez en el triunfo de Independiente ante Racing

El Apache puso su nombre entre los DT que dirigieron su primer clásico como visitante y se llevaron los tres puntos defendiendo los colores del Rojo. Entre los 12 técnicos -incluido Carlitos-, figuran personas de importancia como Américo Gallego, Omar Pastoriza y Manuel Giúdice, entre otros:

2023: Carlos Tevez 2-0

2002: Américo Gallego 4-1 (fue en el Monumental)

2002: Néstor Clausen 2-1

2000: Osvaldo Piazza 2-0

1980: Miguel Juárez 2-1

1976: Omar Pastoriza 2-1

1976: Miguel Ignomiriello 3-1

1973: Roberto Ferreiro 3-1

1970: Manuel Giúdice 3-2 (y campeón)

1964: Manuel Giúdice 1-0 *

1959: Jim Lopes 3-1

1948: Fernando Bello 1-0

1938: Guillermo Ronzoni 3-2

* Giúdice logró la marca en 2 etapas.

Qué dijo Tevez luego del triunfo de Independiente

"Las sensaciones son hermosas cuando ganás un clásico, jugamos un partido extraordinario. Vienen trabajando muy duro, el vestuario es una locura y está bien que los jugadores lo puedan disfrutar", celebró el entrenador, invicto desde su llegada al club hace un mes.

"Estamos construyendo, somos un equipo, no nos sobra nada. Todos los muchachos están entendiendo esto, al que le toca jugar deja la vida y acá no hay titulares ni suplentes. Independiente lo ganó bien porque los muchachos hicieron un gran partido, lo quisieron ganar. No se puede decir todavía para qué estamos, estamos en construcción. Estamos en la línea de armar un equipo fuerte", dijo luego del triunfo que puso a su equipo en la punta de la zona A con 15 unidades.