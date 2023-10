Un Fin de semana cargado de emociones y definiciones en la liga Venadense.

En ésta ocasión empezaremos hablando de la segunda división de la Venadense con la definición de los ascensos a primera para la temporada 2024,Racing de Teodelina y Sportsman de Villa cañas se disputaban el primer boleto hacia la máxima categoría en donde a la academia le servía solamente la victoria y así fue,con un gol en el primero y otro de penal en el segundo Racing derrotó 2 a 0 a Sportsman que no tuvo respuesta alguna en el encuentro, bastaba con el empate para volver a primera pero no pudo recuperarse del gol sobre el final del primer tiempo y terminó con las manos vacías,ahora deberá afrontar la fase final E para buscar un lugar en la promoción,en la otra definición Sportsman Carmelense vuelve a primera tras una definición para el infarto donde por un gol de diferencia superó a Belgrano de Sancti Spiritu que ganó su partido ante Matienzo de Rufino pero los de Carmen lo superaron tras la goleada 4 a 0 ante Ciudad Nueva.

Pasamos a la primera división que comenzó el Viernes con un partidazo entre Studebaker y Teodelina FBC en donde el partido fue cambiando de dueño en la primera parte que concluyó con un 2 a 2 electrizante,luego en la 2da parte pasó de todo,desde el 3er gol de Studebaker con polémica hasta un gol anulado al lomo negro tras un supuesto off side,de tal manera el verde abrochò no solo la victoria con el 4to gol sobre el final del partido sinò que también la clasificación hacia los 4tos de final ahora solo resta saber en que puesto quedarán los dirigidos por Juan Abadiè y Ever Musto.

En tanto que Independiènte viajó a Hughes para ratificar la victoria conseguida la fecha anterior ante Sp.Sancti Spiritu y seguir con la ilusión de salir de la Zona directo pero a pocos minutos del final Ignacio Scocco le arrebató el buen empate que estaba consiguiendo el rojo de visitante dónde se tuvo que quedar con las manos vacías sin embargo la diferencia de 3 puntos sigue de la misma manera para la fecha que viene ya que Juventud Unida cayó en el clásico Isabelense a manos de General Belgrano y Los Andes hiso lo propio ante el puntero del campeonato Atlético Elortondo.