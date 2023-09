La fecha 7 de la Copa Liga Profesional, la de los clásicos, se disputará entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 2 de octubre. San Lorenzo vs. Huracán, Rosario Central vs. Newell's y Racing vs. Independiente jugarán el sábado, mientras que Boca vs. River y Estudiantes vs. Gimnasia lo harán el domingo, entre lo destacado. A continuación, todo lo que tenés que saber de una nueva jornada del fútbol argentino.

La fecha 7 de la Copa Liga Profesional 2023

Viernes 29 de septiembre

20.00 Tigre vs. Vélez

Sábado 30 de septiembre

11.00 Arsenal vs. Defensa y Justicia

16.00 San Lorenzo vs. Huracán

16.30 Rosario Central vs. Newell’s

19.00 Racing vs. Independiente

21.30 Banfield vs. Lanús

Domingo 1° de octubre

14.00 Boca vs. River

16.30 Colón vs. Unión

17.00 Estudiantes vs. Gimnasia

18.45 Talleres vs. Belgrano

Lunes 2 de octubre

18.30 Barracas Central vs. Sarmiento

18.30 Godoy Cruz vs. Instituto

21.00 Platense vs. Argentinos

21.00 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba