Tevez, sobre el clásico de Independiente: "Cuando empieza el murmullo de su gente, al plantel de Racing le da fuerza"

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, aseguró que "cuando empieza el murmullo de la gente de Racing eso le da fuerzas" al técnico Fernando Gago y sus jugadores, en referencia a los silbidos que se llevó el DT en el último partido de su equipo como local y en la previa al clásico de este sábado en el Cilindro de Avellaneda desde las 19, por la fecha 7 de la Copa Liga Profesional.

Sobre el momento de la Academia, que hace unas semanas se quedó fuera de la Copa Argentina y eso provocó el malestar de los hinchas, aclaró que no cree que la presión les juegue a favor: "Fernando y los jugadores de Racing tienen mucha experiencia jugando en esa cancha. Parece que es una fuerza cuando empieza ese murmullo de la gente de Racing a ellos les da fuerza, les juega a favor y te pueden dañar. Creo que el momento los favorece más a ellos".

Además, en la conferencia de prensa posterior a la práctica, el Apache le restó importancia al encuentro ya que aspira volver a enfrentar a Racing en otra instancia: "Creo que no es el más importante, vamos a tener más clásicos con Racing y mejores que este campeonato. Es un torneo largo que nos agarra en la mitad. Para la gente y nosotros es importante porque es un clásico, pero no define cosas, hay otros más importantes. Nuestro objetivo es pelear contra Racing en una final o semifinal".

Tevez, quien compartió plantel con Gago en Boca en más de un período y en la Selección Argentina, reveló: "No intercambié mensajes, cada uno está en su trabajo. Nos daremos un abrazo el día del partido y después a competir como nos gusta a nosotros. Creo que es bueno competir con él en esta situación y va a estar bueno el partido". Y analizó: “El Racing de Fernando habitualmente no cambia. De local va a ser un equipo muy intenso, que va a presionar, a buscar y de local van a querer imponer su ritmo. Preparamos ese partido”.

También explicó que esperará al lateral Mauricio Isla hasta último momento y, sobre los lesionados (Santiago Toloza, Ayrton Costa, Santiago Hidalgo y Baltasar Barcia), señaló: "Se hace complicado porque si vamos al primer partido tengo tres bajas muy importantes, sumada a la de Santi Toloza. Si era un plantel corto, con tantos lesionados es peor, pero confío en los muchachos. Cualquiera que ponga lo va a hacer bien, todos trabajan de la misma manera, después lo podrá hacer uno mejor que otro, pero le saco el mayor provecho a todos".

"Tenemos tiempo para armar el partido y estoy tranquilo, no me desespero. Van a jugar los que mejor vea", agregó más tarde y, finalmente, no quiso opinar del árbitro Hernán Mastrángelo: "No voy a hablar de los árbitros, me parece que no es justo".

Tevez, presente en el partido de la Reserva de Independiente

El técnico del Rojo, al igual que lo había hecho frente a Gimnasia un par de días después de asumir, estuvo junto a su cuerpo técnico y Hugo Tocalli, coordinador de inferiores, en el encuentro de esta mañana en Villa Domínico en el que la Reserva cayó ante Argentinos Juniors por 2-1 en la fecha 8 de la Copa Proyección.