Cristina Kirchner: "Querer vivir bien y dignamente no es de derecha, es de argentinos"

En la tarde del sábado, desde la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la presentación de la reedición del libro “Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner”.

Junto a Pedro Rosemblat, que fue quién la acompañó en la charla, se refirió al resultado de las PASO, sobre el que dejó en claro que "hace tiempo que vengo leyendo editoriales y notas periodísticas que no hablé del resultado de las elecciones. Si lo apoyo a Sergio o no. Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes", y agregó que "en un programa de TV en mayo dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo. Bueno, sucedió eso".

Ante esto, recordó la actitud del espacio que tiene a Patricia Bullrich como candidata a presidente tras la victoria de Javier Milei: "Cuando fueron las PASO, yo me quedé en el sur, en Río Gallegos, y miraba en la TV a los de Juntos por el Cambio festejar. Decía, ‘¡qué está festejando esta gente?’. En 2021, cuando el peronismo hizo su peor elección parlamentaria, Juntos por el Cambio sacó 42 puntos y ahora terminó a 0,75 de Unión por la Patria y el candidato de UP fue el segundo en votos con una diferencia muy notable”.

También desestimó la idea de que la sociedad argentina se haya inclinado hacia políticas de derecha, ya que "tener un buen trabajo y un buen sueldo, la posibilidad de acceder a la vivienda, de un auto, de viajar, de estudiar, no es de derecha o de izquierda. Diría que es casi de peronistas".

Por otro lado, se refirió a Sergio Massa con el objetivo de “reconocerle al ministro de Economía haberle dicho a la sociedad argentina sobre el FMI. Valoro inmensamente la decisión de decirle a los argentinos la verdad: obligan a devaluar”.

Y sobre la situación económica, explicó que "la Argentina hoy tiene un problema del que vengo hablando hace mucho tiempo: la economía bimonetaria. Ha perdido valor la moneda. Y tiene en común, cosa que no tuvo en nuestros tres períodos, un altísimo nivel de endeudamiento y al FMI como auditor. Esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto".

"Los aumentos que todos sufrimos en góndolas tiene que ver con la devaluación permanente del peso porque el problema es que la inflación en la Argentina es por escasez de dólares, porque están en el colchón, porque formaron activos en el exterior, porque hemos perdido la moneda y se utiliza como reserva, esta es la situación", agregó.

Por último, señaló que "es necesario hablar con la gente y explicar cuál es el verdadero problema, cuáles son los peligros y los desafíos que tiene la Argentina en un momento muy complejo y difícil", y concluyó insistiendo en que "le erramos si pensamos que la gente se fue a la derecha o a la izquierda. Querer vivir bien y dignamente no es de derecha, es de argentinos".