El mal momento que sufrió Tomás Holder: tuvo que ser atendido y trasladado de urgencia

El ex Gran Hermano sufrió un ataque de pánico y se descompensó en vivo de que le dijeran que podía abandonar el programa.

El conductor Marcelo Tinelli estaba con la lectura del voto secreto de Pampita y en ese momento Moria Casán desde su estrado gritó: “¡Se descompuso Holder!”. Rápidamente, el influencer se fue para la zona del estacionamiento donde se lo vio agachado y luego fue asistido por una bombera. Minutos después, Federico Hoppe, productor del programa, le confirmó al conductor que Holder había sufrió un ataque de pánico.

“Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, dijo Marcelo Tinelli. “Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’, agregó.

“Ahora estaba respirando profundamente y más calmo, pero me dio mucha pena, como si hubiera estado durmiendo a mi hijo que estaba llorando en la cama. Ojalá que se mejore. Me parece un pibe de primera, siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso con nosotros, y me da mucha pena que esté pasando esta situación espantosa. Me dan ganas de abrazarlo y quedarme con él”, completó Marcelo.