Lula asumió la presidencia del G20

En la ceremonia a través de la cual la India le entregó el mando del G20, el presidente de Brasil, Lula da Silva, especificó las prioridades de la agenda del grupo y sostuvo que, en el caso de que el primer ministro ruso Vladimir Putin decida viajar a su país, no será arrestado por las autoridades competentes.

"No podemos dejar que cuestiones geopolíticas secuestren la agenda de discusiones del G20. No nos interesa un G20 dividido. Necesitamos paz y cooperación en vez de conflicto", remarcó el mandatario brasileño.

En ese sentido, puntualizó en las tres prioridades de la agenda brasileña del G20: la lucha contra la desigualdad y el hambre, el combate contra el cambio climático y la reforma de las instituciones de gobernanza internacional.

Posteriormente, el presidente brasileño indicó que la reunión de líderes mundiales no está armada para debatir sobre la guerra y aseguró que Putin no será arrestado en su país. "Todo el mundo va a ir a los Brics, entonces espero que ellos vengan a la cumbre del G20 en Brasil. En Brasil van a sentir un ambiente de paz. Ellos van a sentir que en Brasil nos gusta la música, el carnaval, el fútbol, pero también nos gusta la paz, y nos gusta tratar bien a las personas. Entonces creo que Putin puede ir fácilmente a Brasil. Lo que puedo decir es que si yo soy presidente de Brasil y él viene a Brasil, no hay manera de que lo arresten", completó Lula.