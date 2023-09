Serna y la polémica por la fecha del Boca-River: "Nuestros torneos tienen que mirar el calendario CONMEBOL"

La fecha del Superclásico entre Boca y River por la Copa de la Liga tomó una dimensión monumental luego de la clasificación xeneize a la semifinal de la Libertadores. Resulta que la jornada 7 cae en el medio de la serie ante Palmeiras, lo que le demandaría un desgaste importante al equipo de Jorge Almirón entre el 28 y el 5 de Octubre. Si bien resta definir el día, Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, habló y dejó en claro que están preparados para afrontar los tres compromisos, aunque tiró un palito para la AFA.

"Está dado el calendario así. Yo acá pondría el foco en cuándo se organizan las fechas del campeonato local. La CONMEBOL ya tenían marcadas las fechas y se sabía en qué días se jugaban la primera ronda, los octavos de final y los cuartos. Nuestros torneos tienen que mirar el calendario CONMEBOL y jugar con eso un poco", expresó sobre la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de poner la denominada "fecha de los clásicos" en ese fin de semana.

La Cámara Electoral Argentina sumó polémica al asunto cuando pidió expresamente que el Superclásico en La Bombonera no se jugara el domingo 1 de octubre porque a la noche se llevará a cabo el debate presidencial previo a las elecciones generales. Como la ida se juega un jueves, el sábado quedó descartado por no cumplir con las 48 horas de descanso obligatorias.

Pese a la queja, el exvolante central campeón del mundo en el 2000 afirmó que el club está preparado para disputar los tres duelos más importantes del año en la primera semana de octubre: "No queda bien que se juegue el clásico. La AFA sabía que 1, 2 o 3 equipos podían llegar a disputar esta instancia. Pero vino así el calendario y estoy seguro de que Boca está preparado para afrontar los tres compromisos".

Serna respondió sobre la situación judicial de Villa con Boca

Por otra parte, Chicho opinó del litigio judicial con el colombiano Sebastián Villa, quien se declaró jugador libre hace algunas semanas. "Yo no pienso en si es desagradecido o no. Lo único que digo es que Boca ha cumplido pagándole el contrato. Obviamente si un futbolista no se presenta, el club tiene que tomar cartas en el asunto, se llame Chicho Serna o Chelo Delgado. Al club le corresponde defenderse y se está defendiendo como tiene que ser. Después no sabemos hasta donde vamos a llegar", contó.

A modo de cierre, declaró que hablará con él en privado sobre su accionar. "No me defraudó Villa. Lo que yo piense lo hablaré con él en el momento que corresponda, no lo voy a hacer públicamente. Como jugador nos dio muchas satisfacciones"