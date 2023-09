Precios Justos: congelan el valor del pan por dos meses, ¿cuánto costará en Santa Fe?

La Secretaría de Comercio acordó con la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) un precio para el pan en el marco del Programa Precios Justos. A partir de este acuerdo, el kilo de pan francés tendrá un valor máximo de hasta $680 hasta el 30 de septiembre y de $715 durante el mes de octubre.

El Centro de Industriales Panaderos Santa Fe se mostraron disconformes con este anuncio ya que los costos de producción aumentan de manera constante. Y advirtieron que en algunso casos hay comercios que tendrán que retrotraer sus precios.

Por otro lado, calificaron la medida como "inexplicable". "Sabemos que estas cosas no funcionan, no funcionaron y nunca van a funcionar. Son cuestiones que se manejan en otros niveles y el que puede acompañe y el que puede no dentro de sus posibilidades", explicó Marcos Carignano, integrante del Centro de Industriales Panaderos Santa Fe.