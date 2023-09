La fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional: partidos,dias y horarios

Este viernes se abre el telón de la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la que River visitará a Vélez en el José Amalfitani y Boca recibirá Tigre en La Bombonera. Además, se jugarán cuatro partidos decisivos en la pelea por la permanencia que significan más de tres puntos: Central Córdoba-Platense; Gimnasia-Independiente; Huracán-Colón e Instituto-Banfield.



También, en Avellaneda, se enfrentarán dos equipos eliminados de las competencias internacionales, pero que son candidatos a clasificarse a la próxima ronda de este torneo, Racing y Estudiantes. Por su parte, San Lorenzo tiene otra parada brava cuando viaje a Santa Fe para enfrentarse a Unión en el 15 de abril.

La fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional



Viernes

21.00 Central Córdoba vs. Platense (Zona B)

Sábado

15.00 Gimnasia vs. Independiente (Zona A)

16.30 Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Huracán vs. Colón (Zona A)

19.00 Belgrano vs. Newell's (Zona B)

21.30 Vélez vs. River (Zona A)

Domingo

14.00 Instituto vs. Banfield (Zona A)

14.00 Defensa y Justicia vs. Sarmiento (Zona B)

16.15 Rosario Central vs Talleres (Zona A)

16.15 Argentinos vs. Atlético Tucumán (Zona A)

18.15 Boca vs. Tigre (Zona B)

20.30 Racing vs. Estudiantes (Zona B)

Lunes

18.00 Barracas Central vs. Arsenal (Zona A)

20.00 Unión vs. San Lorenzo (Zona B)