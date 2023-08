El plan de Mascherano para la próxima lista del Sub 23: de qué ligas convocará y qué amistoso jugará

La lista de la Selección Argentina para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2024 saldrá en las próximas y será más extensa de lo habitual debido a que también formarán parte de la convocatoria jugadores Sub 23 para que Javier Mascherano trabaje pensando en el Preolímpico para los Juegos de París 2024.

En esta oportunidad, Mascherano citará futbolistas de la categoría 2001/2002 debido a que ya tuvo la chance de analizar al resto de los jugadores.

La convocatoria tendrá futbolistas del fútbol argentino (no van a citarán a más de dos que estén jugando en la primera de los clubes), de la Liga de Estados Unidos y Brasil. Los de Europa no estarán porque es factible que los clubes no les permitan estar en el Preolímpico, que se disputará en Venezuela y no tiene fecha confirmada.

La Selección Sub 23 jugará en esta doble fecha FIFA un encuentro amistoso frente al representativo de Bolivia, el viernes 8 o el sábado 9 de septiembre.

Los jugadores que sigue Mascherano para la Selección Argentina Sub 23

Uno de los futbolistas que pretende tener Mascherano es Lucas Beltrán, pero no formará parte de la convocatoria pensando en que Fiorentina podría no cederlo para el Preolímpico.

El entrenador de la Selección Sub 23 tiene en carpeta a varios jugadores de Boca, a Alan Velasco de la MLS y en Brasil sigue al ex jugador de Belgrano Bruno Zapelli.

Lucas Beltrán (Fiorentina)

Alan Velasco (Dallas FC)

Bruno Zapelli (Athletico Paranaense)

Marco Di Cesare (Argentinos)

Marco Pellegrino (Platense)

Exequiel Zeballos (Boca)

Cristian Medina (Boca)

Luca Langoni (Boca)

Ezequiel Fernández (Boca)

Leandro Brey (Boca)

Pablo Minissale (Argentinos)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Juan Sforza (Newell's)

Juan Nardoni (Racing)

Lautaro Giaccone (Rosario Central)

Abiel Osorio (Vélez)

Aaron Quirós (Banfield)