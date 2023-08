Fran Mariano, otra víctima de Lotocki: "lo que hace es lo mismo que agarrar un arma y salir a matar"

Fran Mariano, el mediático que es otra de las víctimas de Aníbal Lotocki, apuntó contra el hombre señalado por el estado de salud de la rosarina Silvina Luna y tras la muerte de Mariano Caprarola.

“Es imposible denunciarlo”, dijo el exparticipante de Cuestión de peso este miércoles al aire de LAM (América). Y agregó: “Está delinquiendo con gente, es lo mismo que agarrar un arma y salir a matar. Mis dolores son cada vez peores”.

“Primero lo denuncié, luego lo ratifiqué, después me citaron de la fiscalía. Lo intenté por mil lados y no puedo”, detalló Fran sobre el proceso lento que tiene la Justicia para actuar en contra del Lotocki. “¡Por qué este hombre está suelto si está delinquiendo hace años!”, expresó él luego de contar todo lo que el cirujano hizo en su cuerpo y sin su consentimiento.

“Yo le pedí la nariz y el mentón. ¿Y saben qué me dijo el caradura cuando me levanté? ‘Decídí en el momento que si te inyectaba los pómulos te iba a levantar un poquito más la cara, a mí no me gusta que alguien venga y se haga solo una cosa’”, relató el mediático sobre las palabras de Aníbal luego de operarlo.

Sobre este calvario, Fran Mariano explicó que tenía silicona en los ojos y en los pómulos, y que casi le amputan un pie. “No puedo sonreír”, expresó él y manifestó que tiene el certificado de un médico para comprobar que esa sustancia estaba en su cuerpo. “¡Eso está prohibido!”, sumó con furia.