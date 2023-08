Se llevó a cabo este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires la décima final de la temporada 2023 del Turismo de Carretera (TC) que significó el cierre de la etapa regular y el triunfo se lo llevó Valentín Aguirre a bordo de su Dodge por delante de Santiago Álvarez (Dodge) y Mauricio Lambiris (Ford). El líder del torneo, Mariano Werner (Ford), llegó 12° y comenzará la Copa de Oro en lo más alto y como principal favorito al título.



La jornada definió a los 12 pilotos que entraron a los playoffs. Por detrás del entrerriano, puntero con 279,5 unidades, lo hicieron Julián Santero (Ford), Lambiris, Jonatan Castellano (Dodge), Marcos Landa (Torino), Santiago Mangoni (Chevrolet), Germán Todino (Dodge), Aguirre, José Manuel Urcera (Torino), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota). Nicolás Trousset (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge) y Christian Ledesma (Chevrolet) quedaron afuera, pero pueden acceder a la Copa de Oro tras la penúltima fecha como “de último minuto”.

Los 10 mejores en Buenos Aires

Valentín Aguirre (Dodge) - 48:50.071

Santiago Álvarez (Dodge) - +0.441

Mauricio Lambiris (Ford) - +4.621

Ayrton Londero (Torino) - +5.148

Lionel Ugalde (Torino) - +5.646

Emiliano Spataro (Ford) - +5.953

Jonatan Castellano (Dodge) - +6.354

Sergio Alaux (Chevrolet) - +6.672

Julián Santero (Ford) - +7.555

Andrés Jakos (Toyota) - +7.949

Largaron la novena final de la temporada 51 autos. 21 de ellos no dieron las 25 vueltas al circuito.

La particularidad de la actividad que se desarrolló el fin de semana en el mítico escenario porteño fue la presencia de Agustín Canapino, quien participó de la definición y se ubicó 14° tras largar 49°. El cuatro veces campeón del TC no tuvo actividad en el IndyCar con el Juncos Hollinger Racing y se armó su visita para promocionar la división de Estados Unidos y soñar con tener una fecha en el país. La movida del regreso fue el resultado de una charla con Gustavo Lema –propietario del JP Carrera-: el fin de semana libre sin actividad en los Estados Unidos y que el TC corriera en el autódromo de Buenos Aires, con el aval de la ACTC y la aprobación de Juncos, su utilizó la actuación del arrecifeño para promocionar frente a las autoridades de IndyCar la pasión del público argentino y negociar una posible fecha en el país para el año próximo.



“Hasta la última carrera, en Laguna Seca, no vamos a tener ninguna confirmación”, aseguró Ricardo Juncos, sobre la posibilidad. De concretarse, podría darse en octubre, con la temporada finalizada. Pero la Argentina no es la única sede con interés: México y Arabia Saudita son dos competidores que, económicamente, toman ventaja, aunque IndyCar no siempre fija el dinero como eje de las tratativas.

Así continúa el TC

Tras Viedma, Neuquén, Toay (La Pampa), El Calafate, Concepción del Uruguay, Termas de Río Hondo, Rafaela, Posadas, San Juan Villicum y Buenos Aires, concluyó la etapa regular y el certamen continuará el 17 de septiembre con el arranque de la Copa de Oro en San Luis. Serán cinco jornadas en las que los pilotos que accedieron al playoff lucharán por el título de la temporada 2023. Antes de la última fecha se añadirán tres autos “de último minuto”. Es requisito para poder levantar el trofeo haber ganado al menos una final en el año y ya la consiguieron Werner por duplicado, Santero, Mangoni, Todino, Aguirre, Catalán Magni y Rossi.



11ª Fecha – 17 de septiembre (en San Luis).

12ª Fecha – 1 de octubre (en San Nicolás).

13ª Fecha – 29 de octubre (en Rafaela).

14ª Fecha – 12 de noviembre (en Toay, La Pampa).

15ª Fecha – 3 de diciembre (en la San Juan Villicum).

En sus 85 años de historia, el TC tiene 40 ganadores diferentes de 80 títulos porque entre 1942 y 1946 no se compitió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez, que se impuso en nueve ocasiones -1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960-. Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas -1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016- y Juan María Traverso con seis coronas -1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999-.