Oscar González Oro se explicó tras provocar alarma con mensajes de despedida: "Fuerte ataque de..."

Tras su breve regreso a la televisión como panelista de "Nosotros a la mañana", donde protagonizó un fuerte cruce con Cinthia Fernández, Oscar González Oro encendió alarmas en las redes sociales cuando compartió lo que parecía ser una angustiada despedida de este mundo.

"Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso", escribió el conductor a la madrugada del martes, en su cuenta de Instagram. "Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz!", siguió, conmovido.

Los mensajes siguieron llegando, para preocupación de sus seguidores: "Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz". Por último, cerró con una plegaria: "Dios, si es que hay Dios... Salva mi alma, si es que tengo alma".

Los alarmantes mensajes del "Negro" Oro generaron preocupación y especulaciones acerca de su salud en las redes sociales, que recién se vieron calmadas al mediodía del día siguiente: "¡Buen día! Estoy bien. Fuerte ataque de angustia sin ningún motivo, pero aquí estoy tranquilo. Gracias", comenzó aclarando el mediático.

"¡Repito que estoy bien! ¡Gracias por tanta preocupación! Lamento haberlos asustado. Pero aquí estoy, y no pienso irme por ahora. Gracias", agregó. En un último mensaje, explicó el detonante que llevó a los angustiados mensajes de la noche anterior: "Estoy escribiendo y eso no siempre es bueno... Moviliza rincones que estaban a oscuras. Y ayer no me hizo bien. Simplemente eso, gracias de nuevo", cerró.