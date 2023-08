En los clubes ya sufren la devaluación y se quejan: "Es una bomba"

Estaba cantado que la devaluación del peso provocada por el salto del dólar oficial no iba a pasar inadvertida en ningún actor de la economía. Y los tesoreros de los clubes de fútbol ya se están agarrando la cabeza. Todos en general, porque ninguno se salva de la consecuencia directa -la inflación-, aunque algunos lo sufren más que otros. Por ejemplo, los que tienen contratos atados al dólar. Aunque los acuerdos no se conozcan a fondo, es fácil deducir que ni Edinson Cavani ni Miguel Borja, por nombrar apenas un par de figuras extranjeras de Boca y River, acordaron su llegada en pesos.

"Lo único que está claro es que este lunes nos hemos despertado 20% más pobres. El esquema de tenazas vía inflación y vía devaluación aporta más incertidumbre a todas las industrias, ni qué hablar a la industria del fútbol", cuenta Sergio González, el tesorero de Vélez. "Si bien nosotros tenemos la mayoría de los sueldos en pesos, los que tienen cláusula dólar deberán ser ajustados al nuevo tipo de cambio. Y por otro lado, todos los compromisos o deudas asumidos en dólares tomando tipo de cambio oficial como referencia implican un incremento de los pasivos", completa el hombre que maneja la caja del Fortin.

No es el único preocupado, obvio. En San Lorenzo, por caso, un hombre fuerte de la dirigencia aclara que hay vínculos "atados al dólar oficial y al dólar MEP, y los dos subieron. Lo cierto también es que los ingresos por ventas desde el exterior también se cotizarán a ese tipo de cambio. Pero como los ingresos corrientes de los clubes (cuota social, aranceles, abonos, sponsors) se mantienen en pesos, la variación de cualquier tipo de cambio perjudica a los clubes. No sólo en los salarios. Por ejemplo: nosotros no hemos podido incrementar la cuota social acompañando a la inflación. Si a eso le agregás ahora la diferencia con el tipo de cambio, esto es una bomba".

Diego Cifarelli, tesorero de Sarmiento, tiene otra realidad: "No tengo ningún contrato atado al dólar, Junín queda en Buenos Aires, Argentina, y Sarmiento no puede darse el lujo de tener jugadores con sueldos en dólares porque no genera ingresos ordinarios en dólares". Más allá de esto, tiene claro que las nuevas medidas "restan competitividad para poder traer jugadores que prestigien la Liga Profesional, y también nos pasa que cualquier equipo del exterior te saque por un par de dólares al jugador que quiera".

En Talleres, la sensación que impera es la de resignación: "El club tiene como referencia el dólar oficial. Y esto no refiere únicamente a los contratos sino a insumos tales como maquinaria, equipamiento, semillas...". Pero es poco lo que se puede hacer en este contexto: "Al menos en el corto plazo, es imposible cambiar la política del club con respecto al mercado de pases, contratos, compra de insumos y demás".



El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, le confirmó a tycsports.com que "todos los contratos del club están en pesos" y lo mismo cuentan desde Rosario Central. Pero de una forma u otra, todos sufren las nuevas medidas. Como siempre, el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad.