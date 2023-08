Benedetto se refirió a su futuro: "En Argentina solo jugaría en Boca"

A días del cruce entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores, Darío Benedetto rompió el silencio luego de las versiones de una posible salida. El delantero reconoció que su futuro esta en el Xeneize.

Tras la llegada de Edison Cavani y le buen presente de Miguel Merentiel, el Pipa tuvo sondeos para continuar su carrera en México y Brasil, pero el atacante afirmó: “La idea mía es, por lo menos hasta diciembre, quedarme en Boca. Estoy enfocado en la Copa”. Además, el bonaerense, que ingresó a los 25 minutos del segundo tiempo en el empate ante Nacional en La Bombonera, aseguró que no recibió ninguna oferta concreta.

Ante la versión de un interés de Inter de Porto Alegre de sumarlo, el exjugador de Arsenal, en una entrevista con Equipo F, manifestó que le dijo a su representante que no se va de Argentina, y agregó que en Sudamérica solo juega en el conjunto de La Ribera. Siguiendo en el mismo sentido, aseveró: “En el único club de Argentina en el que voy a jugar es en Boca, y si tengo que hacerlo en otro equipo, me retiro”.

Sobre su decisión, el Pipa confesó que es por un tema personal, que tomó hace un tiempo, y concluyó: “venia con quilombos personales, hace rato que no hablaba, pero me quiero enfocar 100% en Boca”. Para el próximo semestre, Benedetto deberá pelear un lugar con Merentiel para definir el acompañante de Cavani.

Benedetto se refirió a su reencuentro con Almendra

Al ser consultado por un potencial choque con el joven nuevo volante de la Academia, el Pipa no dudó en bajarle el tono a la disputa que tuvieron tiempo atrás. "No le doy un abrazo, pero si lo saludaría. Nos cruzamos mientras estaba entrenando en Boca. No hay ningún rencor. Él sabe lo que pasó y yo también. Nos damos la mano y chau".

"Hay cosas que no se pueden hablar, pero yo tengo respeto por los dirigentes y por los técnicos. No me arrepiento de lo que pasó. Quedé como un bocón pero no me arrepiento. El grupo sabe lo que pasó", apuntó el experimentado goleador Xeneize en diálogo con ESPN.