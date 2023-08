Milei no descartó que el Gobierno termine antes su mandato e hizo una fuerte advertencia

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo estar listo para asumir la presidencia y no descartó que la actual situación económica precipite una salida anticipada del Gobierno nacional.

El economista aseguró tener listo su equipo para asumir la presidencia. "Por si nos llaman mañana", reforzó. Entonces, le preguntaron si veía probable que el presidente Alberto Fernández acelere la transición.

"Esto ya pasó antes, Alfonsín se fue seis meses antes. Tengo que estar preparado por si llegara a pasar", respondió el actual diputado nacional.

"¿De verdad ves chances de que el Gobierno te llame y termine antes?", le repreguntaron. "Yo no lo descarto -contestó-. Alfonsín se terminó yendo seis meses antes". Y subrayó: "Yo estoy preparado para asumir ya".

La fuerte advertencia de Milei

Al desglosar su plan para recortar ministerios y secretarías, Milei se refirió a la reacción popular que podrían provocar las reformas que pretende aplicar. "Si me tiran piedras, los meto presos", avisó.

"A la gente no le va a faltar la asistencia. Pero saco a los intermediarios, a los chorros, a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien", profundizó. Y advirtió: "Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto, pero a mí no me van a sacar. Yo les voy a dar esa pelea".