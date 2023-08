Tras la el triunfo de Javier Milei en las PASO con su partido La Libertad Avanza es que se vuelve poner en boga una de sus propuestas más polémicas: la dolarización. Esta decisión económica implica que la moneda extranjera reemplaza a la local en todas sus funciones.



Tiene una diferencia abismal con la convertibilidad que tuvimos en la década del 90 con Carlos Menem. La convertibilidad se respaldaba el peso con la misma cantidad de dólares en las reservas del Banco Central, la dolarización implica la desaparición del peso.

La dolarización en nuestro país tendría efectos significativos en el ámbito político y en la sociedad en su conjunto, tanto a corto como a largo plazo.

"La eliminación del peso argentino como moneda nacional requeriría un reajuste radical e impactaría fuertemente en la política monetaria del país. El banco central perdería el control de la moneda y tal vez gran parte de su poder en el sistema económico. Establecer qué tipo de cambio es un gran desafío, previo a eso se deberían reponer las reservas netas del BCRA, porque habría un empobrecimiento abrupto con un tipo de cambio al nivel de las reservas que existen hoy, casi nulas", le había explicado, la economista Elena Alonso.

¿Es una opción viable? ¿Qué efectos podría tener? Esto dicen sobre la dolarización diez economistas sobre la idea de que dolarizar la economía podría ser la solución a los problemas económicos argentinos:

Jorge Remes Lenicov

El ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde opinó que no hay dólares para avanzar en ese sentido y que, incluso si los hubiera, dolarizar la economía traería un problema en la generación de empleo y no resolvería las dificultades del sector productivo. “Una de las principales consecuencias que tendría dolarizar, según Remes Lenicov, es la pérdida de instrumentos de política y un país que se está desarrollando necesita tener todos los instrumentos disponibles. Si uno dolariza, pierde la capacidad de la política cambiaria y monetaria", sentenció Remes Lenicov.

En tanto, por el lado de las consecuencias sobre los trabajadores, se mostró escéptico también: "Empezaría a cobrar dólares, si hay dólares, pero tampoco hay dólares”.

Lucas Llach

El economista y ex vicepresidente del Banco Central (BCRA) opinó que, “sacando el bolívar venezolano, el dólar es la peor moneda que podría adoptar la Argentina”. Y es que consideró que “atarse al dólar” haría que el país se haga “más caro” frente al mundo, dado que muchos estarían depreciando frente a la moneda estadounidense. Así, Llach explicó que “Es bueno ganar competitividad cambiaria en los momentos de ‘flight to quality’ y que atarse al dólar generaría exactamente lo contrario” porque encarecería al país frente al mundo.

Carlos Maslatón

El abogado de ideología liberal experto en inversiones dijo que "el plan de cancelación de la base monetaria por USD no abarca los depósitos en pesos del sistema que, convertidos de pleno derecho a dólares y, sin encajes ni BCRA, pasan a ser argendólares, o sea, la nada trucha misma". Así, advirtió que, se permite a la banca fraccionaria crear artificialmente depósitos en USD se irá hacia un ‘crash’ asegurado en meses.