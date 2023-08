Susana Giménez y Moria Casán, enfrentadas por la política antes de las PASO

Susana Giménez, reconocida figura pública, expresó su firme apoyo a Juntos por el Cambio de cara a las elecciones PASO que se avecinan en Argentina. Aunque no reveló si se inclinará por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, ambos precandidatos de la coalición, afirmó que seguirá apoyando a esta agrupación política.

"Sigo pensando lo mismo. El que mata tiene que morir. Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así. Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ¿vos qué vas a hacer? 'Ay, no señor, por favor, quiero justicia'. No. Eso es lo que se oye y eso me aterra, me aterra", manifestó Giménez en referencia a la seguridad y justicia en el país.

Sobre las elecciones, destacó la confianza que tiene en los candidatos de Juntos por el Cambio y señaló la importancia de la unidad en un momento crucial para Argentina. "Creo que los dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar, pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso", agregó.

En relación a la situación actual del país, Susana Giménez expresó su preocupación por cuestiones como la inflación, la inseguridad y la pobreza, que afectan a todos los argentinos. "Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto", afirmó.

Por otro lado, Moria Casán, también una figura relevante en la cultura argentina, mostró su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi. Destacó el evento en el que participó junto al ministro de Economía y el jefe de Gabinete, en el que pudo escuchar sus propuestas y compartir con otros simpatizantes.