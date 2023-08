Luis Suárez visitó el hotel de River antes de la revancha con Inter en la Copa Libertadores

Minutos antes de la llegada del plantel a Porto Alegre, donde este martes se medirá con Inter por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, la concentración de River tuvo una visita de lujo: la de nada más ni nada menos que Luis Suárez.

El Pistolero, actualmente en Gremio de Brasil, apareció esta tarde noche en el lobby del hotel del Millonario acompañado por sus hijos y su inesperada presencia ilusionó a todo Núñez, donde había estado muy cerca de llegar a mediados del año pasado.

Más allá del furor que generó entre los hinchas, lo cierto es que Suárez pasó por el búnker riverplatense para saludar a su compatriota Nicolás De la Cruz y charlar con el mánager Enzo Francescoli, quien lo contactó en 2022 para que se cruzara la banda roja tras su fin de ciclo en Atlético de Madrid.

Desafortunadamente, River quedó eliminado en los octavos de final de la última Copa Libertadores, quedó descartada su llegada al club y el experimentado goleador uruguayo de 36 años terminó jugando en Nacional de Montevideo.

El motivo por el que Luis Suárez descartó su llegada a River

A mediados del año pasado, el N°9 reconoció que estuvo muy cerca de jugar en River, pero que terminó de descartar la posibilidad por la eliminación ante Vélez, en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", aseguró el delantero uruguayo en diálogo con Ovación.



Luego, agregó: "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando".