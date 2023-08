La fuerte respuesta del representante de Armani sobre su potencial salida a Inter Miami

El representante de Franco Armani puso en duda la continuidad del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en River, ante el aparente interés de Inter Miami para sumarle en el próximo mes de diciembre.

En diálogo con Radio La Red, Martín Araoz no cerró la puerta a que su representado puede dejar Núñez en los próximos meses aunque también expresó la gran comodidad que siente su cliente en el Millonario. "No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River; él en estos casos no me atiende el teléfono, el está enfocado en lo que tiene ahora", explicó. El ex-arquero de Atlético Nacional firmó en febrero de 2022 su última renovación contractual, la cual le ata a la institución hasta diciembre del 2024.

Araoz, habló sobre el futuro de Borré: "River siempre le tira"

El manager del colombiano, en dialogo con Un buen momento, reconoció que están viendo varias opciones y teniendo varias charlas, y agregó: “El está buscando más minutos y lo hablamos en el club, más que nada por respetar el momento en la selección que le está tocando”. El segundo máximo goleador del conjunto de Núñez en los últimos 20 años, por detrás de Fernando Cavenaghi, llegó al Eintracht Frankfurten julio de 2021 y convirtió 15 goles en 92 partidos jugados.

“Hablando de sentimientos, River es algo que lo mueve mucho. Siempre va a estar en el radar de Rafa”, afirmó Araoz en relación a una posible vuelta, y añadió que, tanto Borré como su familia, le tienen un gran cariño al club. Además, el también manager de Franco Armani aseguró: “Mi punto de vista es que River es mundialmente reconocido y sería una muy buena oportunidad de darle minutos”.