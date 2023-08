Darío Barassi reveló por qué no tiene tonada sanjuanina: "Me condicionaba mucho..."

Darío Barassi, el conductor del ciclo de entretenimientos con más rating de la tarde, "¡Ahora Caigo!", abrió su corazón en una entrevista con Guido Kaczka. El también actor, quien recientemente grabó una serie para Disney Plus, sorprendió a todos al hablar de sus raíces y por qué no lleva consigo la tonada sanjuanina.

El conductor, humorista, actor y abogado argentino suele comentar al aire que nació en San Juan y, muchas veces, comparte algún que otro recuerdo de su provincia y de su niñez con la audiencia. En ese sentido, Guido Kaczka, quien lo estaba entrevistando, quiso saber por qué el sanjuanino no lleva la típica tonada en su hablar. " Tenes una cosa más del mundo, sos muy divertido, pero no a lo "argento" sino más del mundo", sostuvo el ex novio de Florencia Bertotti.



Al escucharlo, Barassi explicó: "Soy sanjuanino y me vine a estudiar a Buenos Aires con 18 años. La primera vez que empecé a estudiar teatro me marcaron mucho el tema de mi acento en el sentido de que me condicionaba mucho para personajes". Entonces describió que, con la tonada de dicha provincia, solo le otorgarían papeles que representen a alguien del campo o del interior del país.

Entonces, el actor comentó que realizó cursos de fonética y modificó muchas cosas de su manera de hablar. "Me quitó personalidad, pero me limpiaban el tema del tono", destacó, entre risas. Y Guido, sorprendido, subrayó "quedaste neutro".