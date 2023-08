Luis Miguel llegó a Argentina y generó una revolución entre sus seguidores. Sin embargo, algunos aprovecharon las redes sociales para introducir la sospecha (basados en su aspecto físico) de que el exitoso artista habría venido con un doble para dar sus shows en el país.

Ante esto, una usuaria de Twitter lanzó la curiosa “teoría de la oreja” y explicó: “Cuando bajás mucho de peso te puede cambiar la cara y el cuerpo. Pero la oreja no”. “Mi veredicto: Es Luis Miguel, señores”, agregó la mujer. Además, sumó varias fotos para demostrar que la oreja del artista es siempre la misma.



Tweet de Analia Fernandez

Asimismo, quien también hizo referencia a la apariencia física fue Luis Ventura tras asegurar que Luismi contrató dobles para que lo reemplacen en sus shows del Arena Buenos Aires. “Es mucho más chiquito de hombros”, precisó el periodista este sábado en Secretos Verdaderos (América).

“Cuando alguien hace una dieta no encoje los huesos ni la espalda. No se achica la altura”, sumó el actual presidente de APTRA para respaldar su teoría. “El día del estreno, el que se subió al escenario no era él”, lanzó.

Y continuó con su listado de diferencias: “Los oídos son distintos. Las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo”. “El que se subió al escenario sabe interpretar los gestos y los bailes de aquel jovencito”, agregó.