Almirón, sobre el debut de Cavani en Boca para la revancha ante Nacional: "Seguramente va a llegar bien para el miércoles"

Boca igualó 0-0 ante Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central, por la Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y apostará a ganar la serie y clasificar a los cuartos de final en la revancha en La Bombonera, ¿con el debut de Edinson Cavani?

Qué dijo Almirón sobre el posible debut de Cavani en Boca

El partido de Vuelta entre el Xeneize y el Bolso se jugará el próximo miércoles 9 de agostos desde las 21 y se espera que sea el estreno de Cavani con la casaca azul y oro. Al respecto, Almirón se refirió en la conferencia de prensa post-partido: "En este partido no lo consideramos porque venía de un viaje, tuvo que resolver muchas cosas, lo mejor era que se quede, desde que se cruce con el grupo veremos pero seguramente va a llegar bien para el miércoles".

Además, el entrenador dio detalles sobre la reunión que tuvo con el delantero uruguayo: "Chiquito lo conoce mucho más que yo compartiendo vestuario. En la reunión que tuve con él se lo vio en gran estado, con muchas ganas de estar con los compañeros, entrenarse, prepararse para el partido que viene, sabe lo que significa Boca. Es un buen resultado para que el equipo pueda salir con todo el miércoles que viene y el aporte de él puede ser importante. Estaba muy contento y feliz por todo lo que lo rodea".

En tanto, el DT hizo hincapié en la delantera: "Miguel (Merentiel) hizo un gran esfuerzo. Era difícil el partido, jugar entre los dos centrales, tuvimos chances después en que fuimos a presionar más adelante y se le atoró un par de veces la pelota... En lo que va del ciclo hizo muchos goles en pocos partidos, hacer goles en Boca no es fácil. Va bien, ayuda en todo sentido y el plantel se va enriqueciendo. Con él, con (Darío) Benedetto, que se tiene que recuperar, y la llegada de Cavani tenemos tres delanteros importantes".

Almirón analizó el empate entre Nacional y Boca y palpitó la revancha

"Vinimos a hacer nuestro partido, se complicó con la cancha y el viento, pero lo supimos jugar. El partido está abierto y en nuestra casa va a a ser otra situación con nuestra gente. Nunca es fácil, los partidos son todos complicados, es un equipo histórico de Libertadores, le tenemos mucho respeto. Tenemos una semana para prepararnos bien, por respeto que tienen los chicos de cualquier rival me imagino que se refiere a eso, al estado del campo para jugar un poco mejor".

"En nuestra casa va a ser diferente, tenemos una semana para prepararnos bien, muchos se están recuperando: (Luis) Advíncula venía de un parate importante, (Marcos) Rojo hace rato que no jugaba, (Lucas) Janson tuvo sus primeros minutos, el Chango (Exequiel Zeballos) viene de recuperarse, (Jorman) Campuzano hace mucho que no jugaba, y lo hicieron bien. Vamos sumando jugadores importantes".