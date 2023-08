Maxi López volvió a Europa: su relación con Wanda Nara, la verdad sobre Mauro Icardi y con quién se queda su hijo en el país

Maxi López vuelve a Inglaterra tras pasar 15 días en la Argentina con sus hijos. El exjugador de fútbol viajó de urgencia a Buenos Aires para contener a los tres pequeños, Constantino, Valentino y Benedicto, cuando trascendió la noticia de que Wanda Nara estaba con problemas de salud y chequeos médicos.

Este martes, Maxi habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar en el avión rumbo a Europa. “Mis hijos están bien, pasamos 15 días buenos, siempre me pone feliz estar con ellos”, aseguró. Respecto a su relación con la empresaria, aseguró: “Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”.

Respecto a las especulaciones de una pelea con Wanda porque la había dejado de seguir en las redes, Maxi aclaró: “Hubo momentos en los que nos seguíamos y otros que no, es la rutina normal”. También hizo referencia al estado de sus hijos: “Es la situación de 3 chicos, de 11, 12 y 14 años. Ustedes sabrán cómo pueden estar ellos. El más chiquito tuvo una pequeña lesión jugando al fútbol”.