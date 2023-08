Qué pasa con Darío Benedetto en Boca: lesión, ofertas y una decisión personal

Darío Benedetto sufrió una contractura del gemelo interno derecho que lo dejó afuera del partido de Ida ante Nacional en Uruguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y de esta manera es una baja sensible para el equipo dirigido por Jorge Almirón. Por otro lado, el Pipa está bajo la lupa del Mundo Boca ante rumores sobre una posible salida y la llegada de Edinson Cavani.

Entre desgarros y problemas en su rodilla, Benedetto estuvo ausente en siete partidos del Xeneize en esta temporada, en la que llega cuatro goles y tres asistencias en 22 partidos disputados (jugó 19 de titular). Miguel Merentiel respondió con la casaca azul y oro (ocho goles y tres asistencias en 32 encuentros) y el arribo de Cavani pusieron un interrogante sobre el Pipa, que está lejos de ser el delantero que dejó Boca para ir a Europa.

Lo cierto es que el Matador llegó para ser titular en el ataque y Almirón apuesta para una sana competencia entre el Pipa y Merentiel para una dupla que ofensiva que tienen en mente. De este modo, cuando se recupere de su lesión, Darío Benedetto deberá ponerse a punto para pelear por un lugar en el puesto, el cual no tiene asegurado.

Sin embargo, desde México -donde jugó en Toluca y América- estarían interesados en los servicios del atacante oriundo de Berazategui ante este panorama complicado que atraviesa Benedetto en Boca. No obstante, el Pipa tendría la postura de no volver a tierras mexicanas por decisión familiar y en la Argentina únicamente jugaría en el Xeneize. Por lo tanto, no correría riesgo una salida en este mercado de pases.

El mensaje de Benedetto a Romero tras el penal atajado en la victoria de Boca ante Independiente

Primero fue el propio arquero del Xeneize el que compartió una foto abrazándose con el delantero en el partido ante el Rojo llevado a cabo en el estadio Libertadores de América, en donde ambos equipos terminaron su paso por el actual torneo local.

Fue así que Benedetto aprovechó la oportunidad para dedicarle unas palabras a Chiquito, quien evitó el gol de Independiente cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de los visitantes. "Me salvaste, pequeño", sostuvo Pipa.

El penal causado por Benedetto que atajó Romero

Se jugaban 28 minutos del segundo tiempo y Boca venía de ponerse en ventaja gracias al gol de Exequiel Zeballos cuando Darío Benedetto se tiró a barrer dentro del área, tocó la pelota con las dos manos y no le dejó otra alternativa al árbitro Nicolás Ramírez que cobrar penal para Independiente.

Martín Cauteruccio se hizo cargo de la ejecución y remató cruzado, pero Chiquito Romero metió una volada espectacular sobre su derecha y contuvo el remate del delantero. Para colmo, un par de minutos después Nicolás Valentini anotó el 2-0 que sentenció el clásico.