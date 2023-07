El enojo de Lautaro Martínez con Lukaku: "Me decepcionó"

Mientras Romelu Lukaku aún no tiene definido su futuro y en el ojo de la tormenta que lo alejan de Chelsea, su actual club, y su regreso a Inter se complica por descubrirse negociaciones con su rival Juventus, Lautaro Martínez habló de su excompañero. "Me decepcionó" , aseguró el argentino.

El jugador de la Selección Albiceleste habló con el medio italiano La Gazzetta y sostuvo: "¿Saga Lukaku? Me decepcionó Romelu, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, pero nunca me respondió, lo mismo que hizo con mis otros compañeros".

"Estaba decepcionado. Pero bueno, bueno, es su elección”, cerró el argentino, de gran presente en el club italiano en donde supo compartir delantera con el belga.

El comienzo de las complicaciones entre Chelsea y Lukaku

El belga tuvo un buen arranque en los Blues tras su llegada a mediados de 2021 que lo querían para sellar un plantel que tenga chances de ganar la Premier League y el debut de Lukaku fue de gran desempeño ante Arsenal con doblete. Sin embargo, con el paso de los partidos, su participación en el equipo y minutos en cancha disminuían.

Fue así que en noviembre de ese año, el jugador declaró que no estaba de acuerdo con la forma de juego del entrenador Thomas Tuchel, quien le pedía que se quede en el área para recibir pelotas por arriba, y sentenció que nunca había querido dejar Italia y le suplicaba a Martínez que lo esperara para su regreso. Como era de esperar, esto no cayó bien entre los hinchas y compañeros del club inglés. Sus disculpas públicas no fueron suficientes, lo ocurrido perjudicó su relación con el equipo y finalmente, Chelsea lo prestó de nuevo a Inter por un año.

Su regreso a Inter y enojo por negociar con Juventus

Lukaku no se encontró con lo que esperaba en Inter. Mientras, el argentino seguía con gran liderazgo, él no tuvo la actuación deseada debido a que Edin Dzeko había ocupado su lugar y el belga solo logró convertir 14 goles en todas las competencia. Además, su partido en la final de la Champions que terminó coronando al Manchester City generó burlas y memes en su contra. Sin embargo, el club italiano quería tenerlo.

Estaba en tratativas para llegar a un acuerdo con Chelsea para su pase definitivo en el actual mercado, pero a la hora de negociar con su representante, Lukaku no respondió a la dirigencia ni a sus compañeros y se conoció la razón: tenía conversaciones para una posible llegada a Juventus.

Tras conocerse esto y considerarse como una gran traición de los aficionados, ahora el delantero se puso en contra a un nuevo equipo que quería su fichaje. Mientras tanto, en la Vecchia Signora no es prioridad comprarlo, pues depende de la salida de Dusan Vlahovic.

¿Qué opción le queda al belga? Con 30 años y contrato en Inglaterra hasta 2026, Lukaku tiene una chance seductora por si las puertas de Europa se cierran en Arabia Saudita, pues lo quiere el Al-Hilal.